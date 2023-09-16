Самые вкусные блюда из яблок для жителей Башкирии от нижегородского шеф-повара

Posted Вчера, 22:05
Published Вчера, 22:05
Modified Вчера, 22:05
Updated Вчера, 22:05
Пять-шесть яблок среднего размера нарезать дольками, обжарить на сливочном масле с сахаром, добавить корицы. Для сиропа потребуется 200 граммов сахара и столько же воды. Смесь необходимо проварить до густых пузырей. После этого — залить ей яблоки. Лучше это делать сразу в огнеупорной сковороде, в которой будет запекаться шарлотка.
После этого следует приступить к замесу теста и одновременно включить духовку на 160 градусов. Потребуются четыре-пять яиц, по 120 граммов сахара и муки. Яйца взбить с сахаром до увеличения массы в полтора раза. После этого всыпать муку, замесить тесто. Добавить получившийся бисквит сверху к яблокам в сиропе.
Поставить запекаться на 50 минут. Пока пирог горячий пройтись лопаткой по краям, сверху накрыть большей по диаметру, чем сковорода, тарелкой и перевернуть. Подавать можно с мороженым или дроблеными орехами.
С пяти яблок среднего размера срезать как крышку плодоножку. Затем мякоть вместе с огрызком с помощью ложки вырезать. Сердцевину порезать, добавить к ней орехи, мед и сливочное масло. Все смешать. Нафаршировать смесью яблоки, закрыть импровизированной крышкой и запекать 20-30 минут в духовке.
«Получается очень вкусно. Но сердцевину нужно вынимать минимум наполовину. Это блюдо можно есть сразу, а можно сначала охладить», — говорит Сулима.
На сковороде пожарить утиную или гусиную грудку. Яблоки порезать кружочками толщиной в один сантиметр или дольками, не забыть убрать сердцевину. Отдельно на топленом сливочном масле пожарить до полуготовности яблоки. Подать к столу грудку птицы на яблоках под брусничным соусом.
Есть два варианта, как приготовить такие яблоки — в коптильне или в духовке. Для второго варианта обязательно должна быть мощная вытяжка.
Яблоки нарезать кубиками, чтобы получилось полкило. Добавить пять ложек сахара, четыре ложки клюквы или брусники, 50 граммов сливочного масла. Все перемешать, тонким слоем выложить в посуду и поставить коптиться при температуре 180 градусов на полчаса.
По готовности блюдо остудить. Подавать с жареными стейками из мяса или птицы. Можно использовать как дополнение для салата.