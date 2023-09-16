Потерявшуюся в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли волонтеры

Напомним, об исчезновении женщины ранее заявили участники туристической группы, в составе которой та отправилась на гору Иремель. К поискам подключились спасательные формирования от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, также туда был направлен вертолет Госкомитета РБ по ЧС.