Потерявшуюся в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли волонтеры

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Потерявшуюся в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель туристку нашли волонтеры из Челябинской области на горе Ягодная. Отмечается, что в помощи медиков женщина не нуждается.
— Силам и средствам отбой! Спасатели возвращаются в места дислокации, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Напомним, об исчезновении женщины ранее заявили участники туристической группы, в составе которой та отправилась на гору Иремель. К поискам подключились спасательные формирования от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, также туда был направлен вертолет Госкомитета РБ по ЧС.