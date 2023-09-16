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Потерявшуюся в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли волонтеры

Потерявшуюся в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли волонтеры

16 сентября 2023, 19:17
Фото: 1MI
На поиски женщины ранее вылетал вертолет Госкомитета Башкирии по ЧС, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Потерявшуюся в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель туристку нашли волонтеры из Челябинской области на горе Ягодная. Отмечается, что в помощи медиков женщина не нуждается.

— Силам и средствам отбой! Спасатели возвращаются в места дислокации, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, об исчезновении женщины ранее заявили участники туристической группы, в составе которой та отправилась на гору Иремель. К поискам подключились спасательные формирования от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, также туда был направлен вертолет Госкомитета РБ по ЧС.

#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Пропавший#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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