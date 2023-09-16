На поиски пропавшей в горах туристки вылетел вертолет Госкомитета Башкирии по ЧС

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Тревожное сообщение поступило в Главное управление МЧС России по РБ ранее сегодня. По информации ведомства, потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному место туристы приступили к её поискам.
Отмечается, что дежурный поисково-спасательного отряда г. Усть-Катав Челябинской области в рамках взаимодействия попросил помощи в поисках спасателей ПСО г. Белорецк ГБУ АСС по Республике Башкортостан. К настоящему моменту поиски результатов не дали.
— Принято решение о привлечении спасательных формирований от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 9 человек и 3 единиц техники. Также на место вылетел вертолет Госкомитета РБ по ЧС, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.