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В горах Башкирии пропала туристка из Екатеринбурга

На поиски пропавшей в горах туристки вылетел вертолет Госкомитета Башкирии по ЧС

16 сентября 2023, 09:10
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В горах Башкирии пропала туристка из Екатеринбурга

Женщина не вернулась к заранее обговоренному туристами месту. Сейчас её поисками занимаются поисково-спасательные отряды МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.

Тревожное сообщение поступило в Главное управление МЧС России по РБ ранее сегодня. По информации ведомства, потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному место туристы приступили к её поискам.

Отмечается, что дежурный поисково-спасательного отряда г. Усть-Катав Челябинской области в рамках взаимодействия попросил помощи в поисках спасателей ПСО г. Белорецк ГБУ АСС по Республике Башкортостан. К настоящему моменту поиски результатов не дали.

— Принято решение о привлечении спасательных формирований от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 9 человек и 3 единиц техники. Также на место вылетел вертолет Госкомитета РБ по ЧС, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
#Происшествия#МЧС России#Азамат Нухов#Госкомитет#Пропавшие#МЧС Башкирии
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