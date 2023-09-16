На поиски пропавшей в горах туристки вылетел вертолет Госкомитета Башкирии по ЧС

Тревожное сообщение поступило в Главное управление МЧС России по РБ ранее сегодня. По информации ведомства, потерявшаяся женщина отделилась от группы от группы туристов в ходе спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель. После того, как женщина в назначенное время не подошла к заранее обговоренному место туристы приступили к её поискам.