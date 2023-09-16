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Горы мусора: жители деревни в Башкирии просят ликвидировать незаконную свалку

Горы мусора: жители деревни в Башкирии просят ликвидировать незаконную свалку

16 сентября 2023, 11:11
Фото: Ташбулат ауылы биләмәhe// VK.com
Несанкционированная свалка появилась вблизи деревни Ташбулатово Абзелиловского района Башкортостана

Жители деревни Ташбулатово сообщают в соцсетях о незаконной свалке за горой неподалеку от деревни. По их словам, туда стали свозить мусор расположенные неподалеку от деревни санатории и дома отдыха.

Фото: Ташбулат ауылы биләмәhe// VK.com

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть огромное количество картонных и пластиковых коробок, пакетов, деревянных поддонов, бытовых отходов и прочего мусора. Жители деревни в связи со сложившейся ситуацией обратились к властям с просьбой решить проблему.

Фото: Ташбулат ауылы биләмәhe// VK.com
— Просим решить этот вопрос и дать ответ, закрыть свалку, спасибо, — говорится в тексте обращения.
Фото: Ташбулат ауылы биләмәhe// VK.com

На сообщения отреагировали в ЦУРе Башкортостана и администрации Абзелиловского района, где пообещали предоставить ответ до 21 сентября.

#Азамат Нухов
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