Горы мусора: жители деревни в Башкирии просят ликвидировать незаконную свалку

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Жители деревни Ташбулатово сообщают в соцсетях о незаконной свалке за горой неподалеку от деревни. По их словам, туда стали свозить мусор расположенные неподалеку от деревни санатории и дома отдыха.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть огромное количество картонных и пластиковых коробок, пакетов, деревянных поддонов, бытовых отходов и прочего мусора. Жители деревни в связи со сложившейся ситуацией обратились к властям с просьбой решить проблему.
— Просим решить этот вопрос и дать ответ, закрыть свалку, спасибо, — говорится в тексте обращения.
На сообщения отреагировали в ЦУРе Башкортостана и администрации Абзелиловского района, где пообещали предоставить ответ до 21 сентября.