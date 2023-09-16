Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»

Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире программы «Аспекты мнений» 13 сентября высказала свое мнение относительно поздней беременности. В частности, по мнению главы министерства, с точки зрения здоровья «лучшие дети» рождаются у женщин в 20-летнем возрасте.