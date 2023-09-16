mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»

Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»

16 сентября 2023, 19:09
Фото: Ленара Иванова// VK.com
Ранее на главу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики обрушился шквал критики за её высказывания о поздней беременности.
Сюжет
Дети

Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире программы «Аспекты мнений» 13 сентября высказала свое мнение относительно поздней беременности. В частности, по мнению главы министерства, с точки зрения здоровья «лучшие дети» рождаются у женщин в 20-летнем возрасте.

«Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Чем позже, тем больше, извините, брака, рисков», — заявила Иванова.

Отметим, что данное высказывание Ленары Ивановой вызвало бурную реакцию среди пользователей сети, многие из которых сочли его оскорбительным и неуместным.

С просьбой прокомментировать ситуацию к главе министерства обратилось издание «Подъём». Как отметила Иванова в своем комментарии, выбранная ею формулировка действительно оказалась неудачной.

«В устной речи иногда, к сожалению, бывает, проскочило. Речь о том, что количество детей с нарушениями здоровья, чем старше роженица, тем больше, а самое главное, что вообще родить сложнее. С точки зрения здравоохранения здесь железная логика, но я сожалею. Если бы это было печатное СМИ, естественно, я бы так никогда не написала, я бы взвесила все», — сказала Иванова.
#Общество#Башкирия#Дети#Новости Башкирии#Ленара Хакимовна Иванова#Азамат Нухов#Минтруд
Подпишитесь
Двери не закрываются: что творится в час пик в самом большом спальном районе Уфы
Вчера, 10:24
Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии
Вчера, 08:08
Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено
Вчера, 07:22
Вонь, разруха и чувство стыда: что происходит на главном автовокзале Башкирии
14 сентября, 07:14
В Башкирии закрыли пищеблок детсада после отравления 29 детей
Вчера, 05:24
Лес ужасов: парк в Уфе, ставший лакомым куском для застройщиков, закладчиков и бомжей
13 сентября, 11:30