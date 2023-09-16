Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире программы «Аспекты мнений» 13 сентября высказала свое мнение относительно поздней беременности. В частности, по мнению главы министерства, с точки зрения здоровья «лучшие дети» рождаются у женщин в 20-летнем возрасте.
«Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Чем позже, тем больше, извините, брака, рисков», — заявила Иванова.
Отметим, что данное высказывание Ленары Ивановой вызвало бурную реакцию среди пользователей сети, многие из которых сочли его оскорбительным и неуместным.
С просьбой прокомментировать ситуацию к главе министерства обратилось издание «Подъём». Как отметила Иванова в своем комментарии, выбранная ею формулировка действительно оказалась неудачной.
«В устной речи иногда, к сожалению, бывает, проскочило. Речь о том, что количество детей с нарушениями здоровья, чем старше роженица, тем больше, а самое главное, что вообще родить сложнее. С точки зрения здравоохранения здесь железная логика, но я сожалею. Если бы это было печатное СМИ, естественно, я бы так никогда не написала, я бы взвесила все», — сказала Иванова.