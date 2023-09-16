Двое пострадавших: на проспекте Октября в Уфе столкнулись мотоцикл и легковое авто

По факту ДТП начато разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего мужчины. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что у него при себе у него не было каких-либо документов, а на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки.