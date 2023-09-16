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В результате ДТП в Уфе пострадали 26-летняя девушка и водитель мотоцикла

Двое пострадавших: на проспекте Октября в Уфе столкнулись мотоцикл и легковое авто

16 сентября 2023, 05:00
Фото: Госавтоинспекция Уфы// Telegram

В результате ДТП в Уфе пострадали 26-летняя девушка и водитель мотоцикла

У мотоциклиста не было при себе документов, сообщили Mkset в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы

По информации пресс-службы ГИБДД Уфы, инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, около 21:30 напротив дома №71 по проспекту Октября. 31-летний водитель «KIA Ceed», при осуществлении разворота, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «BMW».

Фото: Госавтоинспекция Уфы// Telegram

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с тяжелыми травмами. Также в медучреждение была доставлена и 26-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля, после осмотра медицинскми работниками она отпущена. Отметим, что по информации соцсетей, девушка якобы была беременна.

По факту ДТП начато разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего мужчины. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что у него при себе у него не было каких-либо документов, а на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Автомобиль#Транспорт#Азамат Нухов
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