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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Ярмарки пройдут в грядущие выходные в Башкирии

Ярмарки пройдут в грядущие выходные в Башкирии

15 сентября 2023, 12:54
Фото: Николай Русанов / 1MI
С 15 по 17 сентября на территории республики будут проходить ярмарки сельхозпродукции. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг.

Для продажи свою продукцию представят пчеловоды и фермеры. Жители региона смогут приобрести натуральные продукты, выращенные и произведённые местными производителями, а также свежее мясо.

Всего планируется организовать 45 торговых площадок в 31 городе и районе Башкортостана. Только по Уфе ярмарки пройдут в 8 местах, включая Авдон.

Уже сегодня продажа сельхозпродукции стартовала в Салавате, Нефтекамске, а также в Стерлибашевском, Благоварском, Зианчуринском, Белокатайском и Татышлинском районах республики.

Все желающие смогут посетить данное мероприятие с 9:00 до 16:00. Более подробную информацию по местам организации ярмарочных площадок можно узнать на сайте Минторга РБ.

#Общество#Новости Башкирии#Анна Савельева#Местные производители#Пчеловоды#Фермеры#Ярмарки#Сельхозпродукция#Натуральные продукты#Торговые площадки#Минторг РБ
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