Ярмарки пройдут в грядущие выходные в Башкирии

С 15 по 17 сентября на территории республики будут проходить ярмарки сельхозпродукции. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг.

Для продажи свою продукцию представят пчеловоды и фермеры. Жители региона смогут приобрести натуральные продукты, выращенные и произведённые местными производителями, а также свежее мясо. Всего планируется организовать 45 торговых площадок в 31 городе и районе Башкортостана. Только по Уфе ярмарки пройдут в 8 местах, включая Авдон. Уже сегодня продажа сельхозпродукции стартовала в Салавате, Нефтекамске, а также в Стерлибашевском, Благоварском, Зианчуринском, Белокатайском и Татышлинском районах республики. Все желающие смогут посетить данное мероприятие с 9:00 до 16:00. Более подробную информацию по местам организации ярмарочных площадок можно узнать на сайте Минторга РБ.