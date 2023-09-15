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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Уфе сожгли автомобиль замглавы администрации Благовещенского района

В Уфе сожгли автомобиль замглавы администрации Благовещенского района

15 сентября 2023, 06:04
Фото: Скриншот с видео
Инцидент произошел ночью в Деме в микрорайоне «Серебряный ручей».

В Уфе сгорел автомобиль замглавы администрации Благовещенского района Никиты Дмитриева. Все произошло ночью в Деме в микрорайоне «Серебряный ручей».

В обзор камер видеонаблюдения в два часа ночи попал неизвестный, который заложил под автомобиль чиновника пакет, а спустя 50 минут произошел хлопок и транспорт загорелся.

Видео: Телеграм-канал "Честно говоря"

Сам Никита Дмитриев полагает, что поджог мог быть связан с его трудовой деятельностью, сообщает телеграм-канал «Честно говоря». Чиновник занимается вопросами строительства и архитектуры Благовещенского районе

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД РБ.

#Происшествия#Видео#Элина Сайфранова#Пожар#Поджог автомобиля#Автомобиль#Новости Башкирии#Новости Уфы#ЧП#Транспорт#Поджог
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