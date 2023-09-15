В Уфе сожгли автомобиль замглавы администрации Благовещенского района

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В Уфе сгорел автомобиль замглавы администрации Благовещенского района Никиты Дмитриева. Все произошло ночью в Деме в микрорайоне «Серебряный ручей».
В обзор камер видеонаблюдения в два часа ночи попал неизвестный, который заложил под автомобиль чиновника пакет, а спустя 50 минут произошел хлопок и транспорт загорелся.
Сам Никита Дмитриев полагает, что поджог мог быть связан с его трудовой деятельностью, сообщает телеграм-канал «Честно говоря». Чиновник занимается вопросами строительства и архитектуры Благовещенского районе
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД РБ.