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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В Уфе прекратят движение трамваев

В Уфе прекратят движение трамваев

15 сентября 2023, 14:53
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Движение трамваев будет ограничено до 18 сентября.

Как сообщает администрация города, такое решение связано с проведением ремонтных работ с ул. Обской до ул. Караидельской.

Под ограничение попадают трамвай №1, движущийся от железнодорожного вокзала до санатория «Зелёная роща», №6 — от санатория «Зелёная роща» до улицы Пушкина, а также №18 — от санатория «Зелёная роща» до Госцирка.

Нововведение начинает действовать уже сегодня, 15 сентября, с 20:00. Возобновление трамвайного движения произойдёт утром в понедельник, 18 сентября.

Мэрия просит горожан отнестись с пониманием к данной ситуации и временно сменить привычным им вид транспорта.

#Ограничение движения#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Трамваи#Анна Савельева#Ремонтные работы
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