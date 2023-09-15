В Уфе прекратят движение трамваев

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Как сообщает администрация города, такое решение связано с проведением ремонтных работ с ул. Обской до ул. Караидельской.
Под ограничение попадают трамвай №1, движущийся от железнодорожного вокзала до санатория «Зелёная роща», №6 — от санатория «Зелёная роща» до улицы Пушкина, а также №18 — от санатория «Зелёная роща» до Госцирка.
Нововведение начинает действовать уже сегодня, 15 сентября, с 20:00. Возобновление трамвайного движения произойдёт утром в понедельник, 18 сентября.
Мэрия просит горожан отнестись с пониманием к данной ситуации и временно сменить привычным им вид транспорта.