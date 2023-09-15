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В Уфе на продажу выставили чучело за полмиллиона рублей

В Уфе на продажу выставили чучело за полмиллиона рублей

15 сентября 2023, 07:00
Фото: Avito.ru
Объявление о продаже чучела экзотического животного появилось ранее на интернет-площадке Avito.ru

Так, на популярной интернет-площадке на продажу выставили чучело крокодила. Как сообщается в тексте объявления о продаже, длина чучела от головы до хвоста составляет порядка 180 см.

Фото: Avito.ru

Зубы, пальцы, лапы целы, шкура целая, швы на брюхе и хвосте целые и аккуратные, — перечисляет достоинства чучела автор объявления.

Цена вопроса — 500 тысяч рублей, однако автор отмечает, что согласен поторговаться.

Фото: Avito.ru

Напомним, ранее на той же интернет-площадке уфимцы обнаружили объявление о продаже неограненного алмаза от компании Apple.

#Азамат Нухов
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