В центре Уфы сносят завод им. Кирова

В Уфе начались работы по демонтажу бывшего здания завода им. Кирова на улице Тукаева. Здание находится рядом с корпусом Уфимского университета науки и технологий, потому студентов для их безопасности перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Башкирии.