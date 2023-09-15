В центре Уфы сносят завод им. Кирова

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
В Уфе начались работы по демонтажу бывшего здания завода им. Кирова на улице Тукаева. Здание находится рядом с корпусом Уфимского университета науки и технологий, потому студентов для их безопасности перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Башкирии.
Известно, что снос старого здания необходим для реализации одного из этапов строительства кампуса. Работы по демонтажу намерены завершить до 30 октября. Полностью первый этап проекта намерены завершить в 2023 году, второй — до конца 2025 года. Общая площадь всех объектов составит 146 тысяч кв. метров.