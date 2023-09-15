В этом году на ВЭФ подписали 373 соглашения на сумму 3,8 трлн рублей

Свыше 25 мероприятий были проведены в соответствии с молодежной программой форума. На сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости» были подняты такие темы, как инфраструктура для молодых специалистов, поддержка малого и среднего бизнеса и учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ.