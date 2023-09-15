В этом году на ВЭФ подписали 373 соглашения на сумму 3,8 трлн рублей

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В мероприятиях ВЭФ-2023 участвовали свыше 700 спикеров и модераторов. В этом году форум был посвящен теме «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
Самым важным участником пленарного заседания, которое стало главным мероприятием форума в текущем году, стал российский лидер Владимир Путин.
Участниками ВЭФ, на котором подводились итоги десяти лет работы российского Министерства по развитию ДФО и Арктики, стали свыше 7 тысяч человек из 62 зарубежных государств и территорий. Об этом сообщает newsnn.ru.
Участники форума в совокупности подписали 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей. Из них 41 было заключено с зарубежными компаниями.
Среди знаковых мероприятий ВЭФ нельзя не упомянуть и международную научно-практическую конференцию «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», заседание Совета участников судоходства по СМП, Международную конференцию АТЭС по высшему образованию, программу «Знание.Лекторий», а также презентацию ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока».
Свыше 25 мероприятий были проведены в соответствии с молодежной программой форума. На сессии блока «Образование и воспитание как основа независимости» были подняты такие темы, как инфраструктура для молодых специалистов, поддержка малого и среднего бизнеса и учреждение патриотического методологического центра в ДВФУ.
В ходе проведения блока «Дальний Восток будущего» особое внимание было уделено обсуждению перспектив развития туристической сферы.
Гости из 20 зарубежных стран, посетившие спортивные игры ВЭФ, участвовали в турнирах по теннису, шахматам, го и мас-рестлингу. В акваториях Владивостока зрители насладились Парадом парусов. Также здесь состоялись бизнес-регата «Ведомости», гидрофлай-шоу, Кубок Росконгресса по парусному спорту и Кубок РФ по аквабайку.
11 регионов ДФО презентовали свои возможности и достижения во множестве сфер на набережных бухты Аякс. А городская афиша и специальные мероприятия объединились на культурном фестивале «Владивостокские сезоны».
Помимо прочего, в рамках ВЭФ были проведены первый международный форум «День сокола» и Форум креативного бизнеса.
«Территория инноваций», благодаря которой удалось объединить 70 экспертов в области инновационных технологий и цифровой трансформации, отпраздновала на ВЭФ-2023 свое пятилетие.
Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс. Информационным партнером события стал медиахолдинг 1MI.