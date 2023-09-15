Ужасы автовокзала, смерть студента во время пары и пожар в центре Уфы

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Published Сегодня, 17:09
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С 11 сентября в столице республики дважды в неделю будут совершатся перелётные рейсы в Ярославль. Вылета из уфимского аэропорта будут происходить в 12:50 по понедельникам и средам. Время пути составит 1 час 40 минут. Об этом сообщили в минтрансе Башкирии.
Mkset посетил Гагаринский рынок центре Сипайлово и показал, как на территории торговой площади обстоят дела перед намечающимися работами по реконструкции, которые уже приведены в действие.
В Кармаскалинском районе Башкирии 15-летний подросток поджёг дом беременной соседки в ответ на замечание не шуметь в поздний час. Свою месть он запланировал ещё зимой, однако долгое время откладывал её, пока утром 5 сентября не решил, что время пришло. На подростка заведено уголовное дело.
В Архангельском районе заметили корову с сильными ранениями, нанесёнными, вероятно, хищником. У животного отсутствует часть тела, однако оно может стоять на ногах и даже передвигается.
В Уфе с 16 сентября изменится схема движения автобуса №39. По новому маршруту от остановки «Улица Комсомольская» транспорт будет следовать по ул. Комсомольской и 8 Марта, после чего повернёт на ул. 50-летия Октября.
В Белорецке скончался первокурсник металлургического колледжа. Ему стало плохо во время сдачи нормативов по физкультуре. Как сообщил источник, осведомлённый в подробностях ситуации, студент имел проблемы с сердцем, из-за которого ему были нежелательны физические нагрузки.
Mkset рассказал о том, в каком состоянии находится главный автовокзал Башкирии, действующий с 1968 года. Ощущения от посещения здания оказались далеко не самыми приятными. Подробнее об этом в нашем материале.
Вчера в центре Уфы начался пожар. Возгорание произошло на крыше ресторана «Тихая гавань», расположенного на берегу Солдатского озера в парке им. Якутова. Более года назад в данном заведении уже горела летняя веранда, которую удалось восстановить, однако в этот раз, как сообщил сам владелец, здание не подлежит восстановлению.
В Башкирии пройдут ярмарки, на которых свою продукцию представят пчеловоды и фермеры республики. Всего будет организовано 45 торговых площадок. Некоторые из них открылись уже сегодня, 15 сентября.
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о том, что в детском саду №19 в Белорецке на 40 суток закрыли пищеблок. Такое решение было принято в связи с обнаружением острой кишечной инфекции у 29 воспитанников.