Ужасы автовокзала, смерть студента во время пары и пожар в центре Уфы

Вчера в центре Уфы начался пожар. Возгорание произошло на крыше ресторана «Тихая гавань», расположенного на берегу Солдатского озера в парке им. Якутова. Более года назад в данном заведении уже горела летняя веранда, которую удалось восстановить, однако в этот раз, как сообщил сам владелец, здание не подлежит восстановлению.