Сколько денег нужно жителям Уфы для счастья

Тем не менее Уфа не вошла в топ-3 городов с самими высокими финансовыми вопросами. На первом месте расположилась Москва (265 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тысяч). В то же время самые скоромные запросы у жителей Ярославля — 177 тысяч рублей.