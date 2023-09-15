Сколько денег нужно жителям Уфы для счастья

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Жителям Уфы для счастья необходимо 205 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob по результатам исследования опроса представителей экономически активного населения всех округов России.
Отметим, что только в марте сумма составляла 190 тысяч рублей, а в октябре 2022 года — 185 тысяч рублей.
Тем не менее Уфа не вошла в топ-3 городов с самими высокими финансовыми вопросами. На первом месте расположилась Москва (265 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тысяч). В то же время самые скоромные запросы у жителей Ярославля — 177 тысяч рублей.
Справка: опрос проводился во всех округах России в период с 1 августа по 13 сентября 2023 года. Всего опрощено было 2 500 респондентов, рассчитаны были средние значения рублей в месяц. Точная формулировка вопроса: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».
Напомним, что ранее Уфа вошла в топ-3 самых дорогих городов России. К такому выводу пришли 49% опрошенных респондентов.