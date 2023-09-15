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Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Сколько денег нужно жителям Уфы для счастья

Сколько денег нужно жителям Уфы для счастья

15 сентября 2023, 03:40
Фото: 1MI
Выяснили это специалисты сервиса SuperJob.

Жителям Уфы для счастья необходимо 205 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob по результатам исследования опроса представителей экономически активного населения всех округов России.

Отметим, что только в марте сумма составляла 190 тысяч рублей, а в октябре 2022 года — 185 тысяч рублей.

Тем не менее Уфа не вошла в топ-3 городов с самими высокими финансовыми вопросами. На первом месте расположилась Москва (265 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тысяч). В то же время самые скоромные запросы у жителей Ярославля — 177 тысяч рублей.

Справка: опрос проводился во всех округах России в период с 1 августа по 13 сентября 2023 года. Всего опрощено было 2 500 респондентов, рассчитаны были средние значения рублей в месяц. Точная формулировка вопроса: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».

Напомним, что ранее Уфа вошла в топ-3 самых дорогих городов России. К такому выводу пришли 49% опрошенных респондентов.

Уфа вошла в список самых дорогих для жизни городов
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#Общество#Экономика#Город#Элина Сайфранова#Башкирия#Деньги#Зарплата#Новости Башкирии#Новости Уфы
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