Осколок из сонной артерии достали у участника СВО врачи из Башкирии

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Служащий был ранен под Артёмовском. В военном госпитале ему только обработали раны, побоявшись вынимать осколок боеприпаса, который воткнулся в наружную стенку сонной артерии. Причиной такого решения стал большой риск повреждения самой артерии, из-за чего медики и не стали рисковать. Однако сам мужчина решил не оставлять дело так и, находясь в отпуске, обратился за помощью в больницу.
За операцию взялся заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Азат Сулейманов, вместе с ним в операции приняли ещё пять человек, включая рентген-лаборанта, с помощью которого и был найден инородный предмет. Из-за небольшого размера (шириной в 4 мм и длиной в 9 мм) обнаружить сколок было трудно, однако его было необходимо удалить из-за риска нагноения и повреждения сосуда.
Операция прошла успешно. В настоящий момент пациент чувствует себя прекрасно, за что выражает благодарность врачам ГКБ № 21, участвовавшим в его спасении.
Подобную операцию уфимские врачи уже проводили в восьмидесятых годах. Тогда ими был спасён ветеран ВОВ, который на протяжении 40 лет прожил с кусочком боеприпаса в шее.
Ранее Mkset сообщал, что в Кумертау врачи спасли пожилого мужчину, решившись провести ему «операцию отчаяния».