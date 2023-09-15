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Осколок из сонной артерии достали у участника СВО врачи из Башкирии

Осколок из сонной артерии достали у участника СВО врачи из Башкирии

15 сентября 2023, 10:38
Фото: 1MI
В уфимской клинической больнице № 21 участнику СВО удалили осколок гранаты.

Служащий был ранен под Артёмовском. В военном госпитале ему только обработали раны, побоявшись вынимать осколок боеприпаса, который воткнулся в наружную стенку сонной артерии. Причиной такого решения стал большой риск повреждения самой артерии, из-за чего медики и не стали рисковать. Однако сам мужчина решил не оставлять дело так и, находясь в отпуске, обратился за помощью в больницу.

За операцию взялся заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Азат Сулейманов, вместе с ним в операции приняли ещё пять человек, включая рентген-лаборанта, с помощью которого и был найден инородный предмет. Из-за небольшого размера (шириной в 4 мм и длиной в 9 мм) обнаружить сколок было трудно, однако его было необходимо удалить из-за риска нагноения и повреждения сосуда.

Фото: Городская клиническая больница №21 Уфа // vk.com

Операция прошла успешно. В настоящий момент пациент чувствует себя прекрасно, за что выражает благодарность врачам ГКБ № 21, участвовавшим в его спасении.

Подобную операцию уфимские врачи уже проводили в восьмидесятых годах. Тогда ими был спасён ветеран ВОВ, который на протяжении 40 лет прожил с кусочком боеприпаса в шее.

Ранее Mkset сообщал, что в Кумертау врачи спасли пожилого мужчину, решившись провести ему «операцию отчаяния».

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Уфимская клиническая больница № 21#Операция
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