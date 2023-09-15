Осколок из сонной артерии достали у участника СВО врачи из Башкирии

Служащий был ранен под Артёмовском. В военном госпитале ему только обработали раны, побоявшись вынимать осколок боеприпаса, который воткнулся в наружную стенку сонной артерии. Причиной такого решения стал большой риск повреждения самой артерии, из-за чего медики и не стали рисковать. Однако сам мужчина решил не оставлять дело так и, находясь в отпуске, обратился за помощью в больницу.