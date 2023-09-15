На курорте Сбера на Алтае представили коллекцию всемирно известного скульптора

Для Намдакова возможность провести выставку на Алтае стала источником огромной радости. Он называет этот регион божественным местом и центром Вселенной. Художник также подчеркнул важность развития объектов такого уровня, как «Манжерок», для России. И выразил благодарность Сберу за уважение к алтайской земле и культуре. Организация выставки на родине, для тех, кто уже знаком с его работами, особенно важна для Намдакова.