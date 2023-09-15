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На курорте Сбера на Алтае представили коллекцию всемирно известного скульптора

На курорте Сбера на Алтае представили коллекцию всемирно известного скульптора

15 сентября 2023, 14:54
Фото: пресс-служба Сбера
На курорте «Манжерок» в Алтайском крае открылась выставка скульптур известного художника Даши Намдакова под названием «Преображение». Экспозиция, размещенная в роскошном отеле курорта, состоит из 13 работ автора, включая его новый проект «Дракон».

Для Намдакова возможность провести выставку на Алтае стала источником огромной радости. Он называет этот регион божественным местом и центром Вселенной. Художник также подчеркнул важность развития объектов такого уровня, как «Манжерок», для России. И выразил благодарность Сберу за уважение к алтайской земле и культуре. Организация выставки на родине, для тех, кто уже знаком с его работами, особенно важна для Намдакова.

Выставка «Преображение» будет доступна для посетителей до 10 декабря. Это первый шаг в серии планируемых выставочных проектов на курорте «Манжерок». Организаторы стремятся превратить курорт в мультикультурное пространство, где творческие люди смогут объединиться, а не только в место для активного отдыха.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф также выразил удовлетворение по поводу открытия выставки. Он охарактеризовал Намдакова как выдающегося художника, чьи работы являются уникальными и эмоциональными. Греф подчеркнул важность присутствия работ Намдакова на алтайской земле и поблагодарил художника за его участие в выставке.

Творчество Даши Намдакова, построенное на восточном колорите, традициях кочевых народов и современных символах, получило признание как на Востоке, так и на Западе. Его работы можно найти в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.

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