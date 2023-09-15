На курорте Сбера на Алтае представили коллекцию всемирно известного скульптора

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Для Намдакова возможность провести выставку на Алтае стала источником огромной радости. Он называет этот регион божественным местом и центром Вселенной. Художник также подчеркнул важность развития объектов такого уровня, как «Манжерок», для России. И выразил благодарность Сберу за уважение к алтайской земле и культуре. Организация выставки на родине, для тех, кто уже знаком с его работами, особенно важна для Намдакова.
Выставка «Преображение» будет доступна для посетителей до 10 декабря. Это первый шаг в серии планируемых выставочных проектов на курорте «Манжерок». Организаторы стремятся превратить курорт в мультикультурное пространство, где творческие люди смогут объединиться, а не только в место для активного отдыха.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф также выразил удовлетворение по поводу открытия выставки. Он охарактеризовал Намдакова как выдающегося художника, чьи работы являются уникальными и эмоциональными. Греф подчеркнул важность присутствия работ Намдакова на алтайской земле и поблагодарил художника за его участие в выставке.
Творчество Даши Намдакова, построенное на восточном колорите, традициях кочевых народов и современных символах, получило признание как на Востоке, так и на Западе. Его работы можно найти в известных музеях и частных коллекциях по всему миру.