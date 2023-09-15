Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено

Напомним, что в прошлом году жители республики жаловались на адские условиях в электричках по сверхпопулярному туристическому маршрута Уфа-Инзер-Айгир. Тогда туристы как раз жаловались на ограниченное количество вагонов при условии того, что после станции Инзер в электричку заходит такое количество людей, что двери в вагонах закрывались с трудом. От жары и нехватки кислорода некоторым пассажирам, со слов жалующихся, становилось плохо.