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Updated Сегодня, 07:24

Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено

Количество вагонов пригородных поездов до Айгира было увеличено

15 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Об этом сообщает Башкортостанская ППК.

В Башкирии количество вагонов на пригородных поездах по направлению до Айгира было увеличено с 4 до 6. Как сообщили в Башкортостанской ППК, усиленные составы будут обслуживать пассажиров 17, 23, 24 и 30 сентября в следующих электричках.

  • №7485/7486/7488 с сообщением Уфа (отпр. 07.08) — Инзер — (приб. 10.03, отпр. 10.38) — Айгир (приб. 10.58, отпр. 11.01) — Белорецк (приб. 12.18);
  • №7489/7491/7492 с сообщением Белорецк (отпр. 17.30) — Айгир (приб. 18.45, отпр. 18.50) — Инзер (приб. 19.10, отпр. 19.31) — Уфа (приб. 22.17). Время местное.

Напомним, что в прошлом году жители республики жаловались на адские условиях в электричках по сверхпопулярному туристическому маршрута Уфа-Инзер-Айгир. Тогда туристы как раз жаловались на ограниченное количество вагонов при условии того, что после станции Инзер в электричку заходит такое количество людей, что двери в вагонах закрывались с трудом. От жары и нехватки кислорода некоторым пассажирам, со слов жалующихся, становилось плохо.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Электричка#Вагоны#Туристы
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