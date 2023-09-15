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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов уходит в отставку

Глава района Башкирии нашел новую работу и подал в отставку

15 сентября 2023, 08:21
Фото: Ильшат Вазигатов // vk.com

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов уходит в отставку

Речь идет о главе Янаульского района 55-летнем Ильшате Вазигатове.

Стало известно о решении 55-летнего Ильшата Вазигатова досрочно покинуть пост главы Янаульского района. Отставку чиновника уже приняли депутаты местного совета.

Известно, что переходит Вазигатов на работу в Госсобрание Башкирии в качестве избранного депутата. О получении соответствующего удостоверения он сообщил накануне, а сегодня попрощался с жителями района в своих социальных сетях.

— Открываю новую страницу своей трудовой деятельности. Я благодарен судьбе за то, что занимался ответственным и интересным делом — без малого 15 лет руководил родным районом, — обратился к жителям Ильшат Вазигатов.

Представлять в парламенте Вазигатов будет партию «Единая Россия».

Ранее Mkset также сообщал об отставках глав Миниобразования РБ Айбулата Хажина и Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова. Свою работу пока еще чиновники продолжат до 4 октября, а после передут в Госсобрание.

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#Политика#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Отставка#Глава района
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