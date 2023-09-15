Глава района Башкирии нашел новую работу и подал в отставку

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Стало известно о решении 55-летнего Ильшата Вазигатова досрочно покинуть пост главы Янаульского района. Отставку чиновника уже приняли депутаты местного совета.
Известно, что переходит Вазигатов на работу в Госсобрание Башкирии в качестве избранного депутата. О получении соответствующего удостоверения он сообщил накануне, а сегодня попрощался с жителями района в своих социальных сетях.
— Открываю новую страницу своей трудовой деятельности. Я благодарен судьбе за то, что занимался ответственным и интересным делом — без малого 15 лет руководил родным районом, — обратился к жителям Ильшат Вазигатов.
Представлять в парламенте Вазигатов будет партию «Единая Россия».
Ранее Mkset также сообщал об отставках глав Миниобразования РБ Айбулата Хажина и Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова. Свою работу пока еще чиновники продолжат до 4 октября, а после передут в Госсобрание.