ФОМС подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов СВО

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:42
Действие документа распространяется на систему обязательного медицинского страхования для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей.
Общая организационная и информационно-методическая работа будет осуществляться в соответствии с положениями нового соглашения. Кроме того, будет предоставляться практическая и консультационная помощь. Новый документ станет базой для последующего составления и заключения соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества» в субъектах Федерации.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, чтобы обеспечить необходимый объем помощи, следует оказывать содействие в обеспечении доступности медуслуг, а также координировать процесс лечения и реабилитации. Это требуется для того, чтобы демобилизованные участники по возвращении смогли вернуться к привычному ритму жизни. Об этом информирует regnum.ru.
Медицинская реабилитация входит в число приоритетных векторов работы в рамках программы государственных гарантий по оказанию медицинской помощи в РФ на 2023 год, а также в плановые периоды — 2024 и 2025 годах. На текущий год для обладателей полисов ОМС предусмотрено 983,8 тысячи госпитализаций в круглосуточные стационары, 200 тыс. из которых выделены для ветеранов СВО. Еще 60 тысяч случаев госпитализации в 2023 году приходится на федеральные медучреждения.
По мнению Анны Цивилевой, председателя фонда «Защитники Отечества», число обращений от ветеранов со временем увеличится. Поэтому в организации должны обеспечить больше возможностей для оказания им квалифицированной помощи и усовершенствовать систему реабилитации. При этом нужно помнить о человеческих ценностях и живом общении. Эти принципы, следуя которым сотрудники организации оказывают помощь подопечным, являются важной частью в работе фонда.
Известно, что в соответствии с федеральным законом № 326-ФЗ военнослужащие и приравненные к ним лица не являются застрахованными в системе ОМС. А значит, оказание медицинской реабилитации за счет средств ОМС возможно только демобилизованным участникам СВО — застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам.