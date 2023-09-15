ФОМС подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов СВО

Медицинская реабилитация входит в число приоритетных векторов работы в рамках программы государственных гарантий по оказанию медицинской помощи в РФ на 2023 год, а также в плановые периоды — 2024 и 2025 годах. На текущий год для обладателей полисов ОМС предусмотрено 983,8 тысячи госпитализаций в круглосуточные стационары, 200 тыс. из которых выделены для ветеранов СВО. Еще 60 тысяч случаев госпитализации в 2023 году приходится на федеральные медучреждения.