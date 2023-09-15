mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

С 19 сентября аэропорт Уфы увеличит количество рейсов в Дубай

Fly Dubai увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

15 сентября 2023, 08:40
Фото: 1MI

С 19 сентября аэропорт Уфы увеличит количество рейсов в Дубай

Авиарейсы в столицу Объединённых Арабских Эмиратов будут выполняться на пассажирских самолетах Boeing 738, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Уфы.

Как сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла, начиная со вторника, 19 сентября, авиакомпания Fly Dubai увеличит количество перелетов из Уфы до 4 раз в неделю.

Согласно обновленному расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Отмечается, что направлении Уфа-Дубай-Уфа перевозчик задействует воздушные суда Boeing 738 вместимостью до 174 пассажиров.

Напомним, ранее было увеличено количество рейсов из Уфы в Ереван. По информации уфимского авиаузла, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам в 18:30 и в 22:20 соответственно.

#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолет#Путешествие#Азамат Нухов#Рейс
Подпишитесь
В Башкирии закрыли пищеблок детсада после отравления 29 детей
Сегодня, 05:24
Вонь, разруха и чувство стыда: что происходит на главном автовокзале Башкирии
Вчера, 07:14
Сколько денег нужно жителям Уфы для счастья
Сегодня, 03:40
Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии
Сегодня, 08:08
Лес ужасов: парк в Уфе, ставший лакомым куском для застройщиков, закладчиков и бомжей
13 сентября, 11:30
Городские власти согласны с застройкой района ЖД вокзала в Уфе
Вчера, 14:07