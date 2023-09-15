Fly Dubai увеличит число рейсов из Уфы в Дубай

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Как сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла, начиная со вторника, 19 сентября, авиакомпания Fly Dubai увеличит количество перелетов из Уфы до 4 раз в неделю.
Согласно обновленному расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Отмечается, что направлении Уфа-Дубай-Уфа перевозчик задействует воздушные суда Boeing 738 вместимостью до 174 пассажиров.
Напомним, ранее было увеличено количество рейсов из Уфы в Ереван. По информации уфимского авиаузла, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам в 18:30 и в 22:20 соответственно.