Эксперт рассказала о причинах метеочувствительности

Погода может влиять на состояние сосудов. Люди, у которых уже есть проблемы с сосудистой системой или имеют склонность к дефициту кислорода даже при нормальных условиях, особенно подвержены изменениям атмосферного давления. Мозг реагирует на недостаток кислорода сосудистыми спазмами и препятствует оттоку венозной крови из головного мозга. Войко объяснила, что люди с анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями свертываемости крови или функции детоксикации организма, а также с системными воспалительными и соединительнотканными заболеваниями попадают в группу риска.