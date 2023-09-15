Эксперт рассказала о причинах метеочувствительности

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Под термином «метеочувствительность» мы понимаем влияние изменений атмосферного давления на человеческий организм. Это вызывает дефицит кислорода, что особенно чувствуется мозгом, который потребляет значительное количество кислорода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В результате возникают различные проблемы: тревожность, нарушения сна, головные боли, снижение концентрации внимания, затуманенное зрение, обмороки и головокружение и так далее, рассказала Войко.
Погода может влиять на состояние сосудов. Люди, у которых уже есть проблемы с сосудистой системой или имеют склонность к дефициту кислорода даже при нормальных условиях, особенно подвержены изменениям атмосферного давления. Мозг реагирует на недостаток кислорода сосудистыми спазмами и препятствует оттоку венозной крови из головного мозга. Войко объяснила, что люди с анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями свертываемости крови или функции детоксикации организма, а также с системными воспалительными и соединительнотканными заболеваниями попадают в группу риска.
Но не только взрослые могут почувствовать, что у них плохое самочувствие или что-то меняется. Дети не всегда понимают, как выразить свои жалобы и симптомы. Они могут становиться исполнительными, иметь проблемы со сном или отказываться от еды. Во многих случаях это связано с возникновением проблем с давлением в черепной коробке из-за метеозависимости, предупредила Войко.
Если есть изменения в поведении или самочувствии, связанные с погодой, это является поводом для обращения к врачу и прохождения анализов. Потому что метеочувствительность — это не просто особенность организма или случайное явление, но симптом проблем в организме. Он может говорить о наличии уже существующего заболевания или о его начале.