Девушка из Башкирии потеряла огромную сумму денег

На номер пострадавшей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он же сообщил девушке, что ей в срочном порядке необходимо перевести все её средства на безопасный счёт. Не разобравшись в ситуации и не видя в этом никакого подвоха 24-летняя жительница Уфы оформила на своё имя кредит и, добавив к этой сумме свои личные средства, отправила на счёт мошенников более миллиона рублей.