Девушка из Башкирии потеряла огромную сумму денег

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
На номер пострадавшей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он же сообщил девушке, что ей в срочном порядке необходимо перевести все её средства на безопасный счёт. Не разобравшись в ситуации и не видя в этом никакого подвоха 24-летняя жительница Уфы оформила на своё имя кредит и, добавив к этой сумме свои личные средства, отправила на счёт мошенников более миллиона рублей.
Лишь после содеянного она осознала свою ошибку. Сейчас в деле пытаются разобраться полицейские.
Ранее Mkset писал о том, что пенсионерка из Салавата перевела мошеннику около 1,5 млн рублей. Так она хотела вылечить своего супруга.