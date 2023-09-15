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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Девушка из Башкирии потеряла огромную сумму денег

Девушка из Башкирии потеряла огромную сумму денег

15 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Уфимка стала жертвой мошенников. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

На номер пострадавшей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он же сообщил девушке, что ей в срочном порядке необходимо перевести все её средства на безопасный счёт. Не разобравшись в ситуации и не видя в этом никакого подвоха 24-летняя жительница Уфы оформила на своё имя кредит и, добавив к этой сумме свои личные средства, отправила на счёт мошенников более миллиона рублей.

Лишь после содеянного она осознала свою ошибку. Сейчас в деле пытаются разобраться полицейские.

Ранее Mkset писал о том, что пенсионерка из Салавата перевела мошеннику около 1,5 млн рублей. Так она хотела вылечить своего супруга.

#Происшествия#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Потеря денег
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