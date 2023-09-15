Более чем у 60 детей в Башкирии обнаружили смертельно опасную патологию

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Редким генетическим заболеванием — муковисцидоз, страдают 63 ребенка Башкирии. Рахматуллин провел выездной прием граждан в Республиканской детской клинической больнице и встретился с родителями детей, страдающих муковисцидозом.
Заболевание поражает железы внутренней секреции и приводит к серьезным нарушениям работы органов дыхания и пищеварения. Слизь накапливается в легких и органах пищеварения при данном диагнозе. В мероприятии приняли участие заместители министра Татьяна Саубанова и Ирина Кононова, а также руководители медицинских организаций и врачи-специалисты РДКБ.
Ранее муковисцидоз рассматривался как детское заболевание, поскольку дети, страдающие от него, не доживали до взрослого возраста. Симптоматическое лечение обычно позволяло пациентам прожить около 20 лет. Однако современные таргетные методы лечения позволяют пациентам жить полноценной жизнью до 50 и даже больше лет. Для поддержания здоровья им необходимо принимать лекарства на протяжении всей жизни.
На встрече был задан вопрос о том, как обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей с муковисцидозом, а также об отправке заявок в фонд «Круг Добра». Родители имели возможность высказать свои предложения и задать вопросы организации лечебного процесса. Рахматуллин отметил, что встреча была очень полезной и продуктивной.
Ранее Mkset сообщал о количестве заболевших мышиной лихорадкой в Башкирии. За первые пять месяцев текущего года численность достигла 548 человек. Этот показатель превышает аналогичный период предыдущих лет в 3,5 раза.