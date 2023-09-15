Более чем у 60 детей в Башкирии обнаружили смертельно опасную патологию

Ранее муковисцидоз рассматривался как детское заболевание, поскольку дети, страдающие от него, не доживали до взрослого возраста. Симптоматическое лечение обычно позволяло пациентам прожить около 20 лет. Однако современные таргетные методы лечения позволяют пациентам жить полноценной жизнью до 50 и даже больше лет. Для поддержания здоровья им необходимо принимать лекарства на протяжении всей жизни.