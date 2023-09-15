«А я — не люди, что ли?»: женщина устроила скандал в пункте выдачи Ozon в Уфе

Происшествие произошло на улице Большой Московской. Подробности истории сообщили в Ufa1. Женщина сразу же опустилась до оскорблений сотрудников, которые пытались успокоить её и разрешить ситуацию мирно, однако недовольная уфимка не собиралась оставлять дело так. На повышенных тонах та стала требовать, чтобы администратор прекратила принимать других посетителей и разобралась с её проблемой, ведь она, между прочим, такой же человек, как и все они.