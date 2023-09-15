«А я — не люди, что ли?»: женщина устроила скандал в пункте выдачи Ozon в Уфе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Происшествие произошло на улице Большой Московской. Подробности истории сообщили в Ufa1. Женщина сразу же опустилась до оскорблений сотрудников, которые пытались успокоить её и разрешить ситуацию мирно, однако недовольная уфимка не собиралась оставлять дело так. На повышенных тонах та стала требовать, чтобы администратор прекратила принимать других посетителей и разобралась с её проблемой, ведь она, между прочим, такой же человек, как и все они.
Помимо криков и оскорблений, виновница скандала то и дело стучала рукой по столу и швыряла свои посылки в сторону сотрудницы, которая, пересчитав выданный заказ, озвучила, что в нём присутствуют все 11 товаров, однако это никак не успокоило клиентку, которая, как сообщили свидетели, была ещё и пьяна.
По словам очевидцев, данная сцена длилась около часа. Сначала женщина требовала немедленно выдать её посылки, просмотреть камеры, а после выплатить ей сумму, которая составляет, как можно услышать из диалога, 400 рублей. При этом, скандальная особа не одиножды упомянула, что она достаточно обеспечена. Чем именно закончилась история, узнать не удалось.