Вонь, разруха и чувство стыда: что происходит на главном автовокзале Башкирии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Несмотря на большую территорию автовокзала, припарковаться или просто оставить пассажиров у главного входа в здание задача из непростых. Проехать, по узкому дублеру улицы Зорге, может разве что только один автомобиль. Аналогичная ситуация на самой улице Зорге. Автовладельцам приходится смиренно ждать своей очереди из-за припаркованных у обочины машин. Разумеется, эти неудобства лишь для тех, у кто перемещается по городу на автомобиле. Для пользователей общественного транспорта есть другой вход в здание.
К слову, сама территории автовокзала на удивление чистая. На тротуаре и проезжей части нет мусора, а контейнеры у скамеек не переполнены. Внутри обстановка схожая, судя по мокрому полу и запаху хлорки, уборка проводилась совсем недавно.
С первой секунды после входа ты сразу понимаешь насколько серьезно здесь застыло время. На первом этаже автовокзала расположены кассы и места для ожидания рейса. Современных интерьеров ждать здесь не стоит. Мраморный пол и такие же перегородки билетных касс сразу уносят нас в прошлое. Такие же были и главных воздушных воротах республики — уфимском аэропорту и на железнодорожном вокзале. Но если последние неоднократно реконструировали, то автовокзал максимум, что видел — косметический ремонт, и то вероятно давно. Полноценный зал ожидания находится на втором этаже.
Там же на втором этаже расположены комната матери и ребенка, столовая, лавка с товарами на продажу и, пожалуй, самые неудобные скамейки. Так, вдоль стены выстроены два вида скамеек. Первый — стандартные их можно встретить на улице и даже в туалете автовокзала, а второй — металлический каркас скамейки, складывается ощущение, что ее либо забыли доделать, либо на это не осталось средств. Сложно представить, что кому-либо будет удобно сидеть на них.
К слову, сами жители регулярно жалуются, что посадочных мест на автовокзале критически не хватает. Действительно, в час-пик здание, как правило, битком набито пассажирами и многие по несколько часов стоят в ожидании своего автобуса.
Спасти положение и создать хоть какой-нибудь уют попытались картинами на стенах и зеленым уголком. Как говорится, за неимением лучшего, приходится довольствоваться тем, что есть. Стоит отметить, что похоже именно по этому принципу и существует автовокзал, на содержание которого год от года, власти, похоже забывали выделять достаточное количество средств.
После покупки билета в кассе пассажиры, как правило идут на указанную в билете платформу к своему автобусу. Проходят пассажиры в основном через этот небольшой «тоннель» с буфетом.
Отметим, что предусмотрительно спуск был сделан в виде пандуса, а не ступеней. Однако сложно назвать состояние пандуса приемлемым. Кажется, покрытие уже приходит в непригодность и нуждается в замене.
В ремонте нуждается и сам пол, так как в камне за столько лет образовались дыры. Сложно представить, что по автовокзалу смогли бы спокойно и беспрепятственно передвигаться маломобильные группы людей. Как бы грустно это не было признавать, но при строительстве их интересы наверняка не учитывались.
К выходу на платформу создаются впечатление, что время обернулось вспять с утроенной силой. Теперь мы оказались в еще более далеком прошлом, чем когда были в самом здании автовокзала: старые скамейки, выцветшие указатели и номера платформ, непонятные и скрипучие турникеты. Кажется вот-вот и включится эффект сепии.
Есть лишь некоторые отблески современности. Например, это непонятный серый забор, которому для антуража не хватает только ключей проволоки и таблички «под напряжением». Встретить его можно на всей территории автовокзала.
Наверняка у него есть какая-то определенная цель, не могли же его просто установить. Можно предположить, что это сделано для того, чтобы защитить территорию автовокзала от попадания на нее посторонних. Но это неверная мысль, ведь пройти внутрь периметра может абсолютно любой человек и без какого-либо досмотра или проверки билетов.
Заслуживает отдельного внимания, поскольку большая часть недовольств и жалоб звучат именно в адрес туалета на Южном автовокзале.
Это только малая часть негативных отзывов в адрес Южного автовокзала. И посетители не врут, туалет в главных автобусных воротах республики не самое приятное место. Начнем с того, что войти в единственный туалет можно только с улицы, внутри здания доступа к нему нет.
Неповторимый и легкоузнаваемый аромат ощущается если не с улицы, то однозначно при спуске к нему. Обстановка там вызывает больше недоумение, так как не совсем понятно, что в туалете делают две уличные скамейки.
Чем дальше заходишь, тем больше возникает вопросов. Например, почему держатель для туалетной бумаги закрепили не в кабинках и просто посередине стены? Или что это за странная и кривая перегородка? Почему дверь одной из кабинок подперли палкой, а другие закрыли? Так много вопросов и так мало ответов.
В конечном итоге из всего множества кабинок, работают только несколько. Другие, как видно на фотографиях, закрыты.
Благодаря открытой двери можно было увидеть и обстановку в мужском туалете. Она там, судя по всему, ничем не лучше. Железные двери в кабинках и картонные коврики, видимо, чтобы грязь не разносили.
Заплатить за посещение туалетной комнаты пришлось 20 рублей. К слову, помимо этого, в туалете можно даже зарядить телефон. За отдельную плату, разумеется.
С чувством недоумения и стыда приходится констатировать, что главные «автобусные ворота» Башкирии находятся крайне плачевном состоянии. Пусть за чистотой в здании и пытаются следить, но ситуацию это никак не исправляет. Возвращаться пассажиром на автовокзал не хочется, а перед гостями Уфы и республики стыдно.