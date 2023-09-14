Вонь, разруха и чувство стыда: что происходит на главном автовокзале Башкирии

С первой секунды после входа ты сразу понимаешь насколько серьезно здесь застыло время. На первом этаже автовокзала расположены кассы и места для ожидания рейса. Современных интерьеров ждать здесь не стоит. Мраморный пол и такие же перегородки билетных касс сразу уносят нас в прошлое. Такие же были и главных воздушных воротах республики — уфимском аэропорту и на железнодорожном вокзале. Но если последние неоднократно реконструировали, то автовокзал максимум, что видел — косметический ремонт, и то вероятно давно. Полноценный зал ожидания находится на втором этаже.