Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Уфе прошло совещание об итогах купального сезона. Как доложил начальник УГЗ, за прошедшее лето официально оборудованные городские пляжи посетили свыше 250 000 человек, что превышает предыдущие показатели на 30 000.
Наиболее популярным местом для отдыха в этом году у жителей города стал пляж на озере Кашкадан, вместивший в себе более 72 000 посетителей. Вторым по численности отдыхающих стал пляж «Берег солнца» — более 63 000 человек. Более 42 000 гостей за сезон собрал пляж «Солнечный».
Перед началом открытия сезона в зонах пляжного отдыха были проведены необходимые работы и проверки по оценке состояния и очистке водоёмов.
Тем не менее, даже с учётом работ по благоустройству, за лето произошло 12 случаев со смертельным исходом. Из всех погибших семеро на момент трагедии находились под воздействием алкоголя. Стоит отметить, что упомянутые случаи произошли на несанкционированных пляжах.
За весь сезон спасательным отрядом было спасено 44 утопающих, из них пятеро — несовершеннолетние. В состоянии алкогольного опьянения пребывали 24 человека. В связи с этим Кожевников поднял вопросы о правилах поведения граждан на воде.
Первый заместитель мэра заявил, что нынешнее количество пляжей (всего их 10) является недостаточным. Уфе требуется ещё не менее 10 новых мест для купания. Помимо этого, Сергея Кожевников выразил слова благодарности предпринимателям, специализирующимся на благоустройстве новых мест отдыха, и спасателям, которые дежурили на водоёмах круглые сутки.