Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе

Наиболее популярным местом для отдыха в этом году у жителей города стал пляж на озере Кашкадан, вместивший в себе более 72 000 посетителей. Вторым по численности отдыхающих стал пляж «Берег солнца» — более 63 000 человек. Более 42 000 гостей за сезон собрал пляж «Солнечный».