В Уфу пришло бабье лето: выяснили, как долго оно продлится

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Уфу пришла теплая погода. Вот уже в течение нескольких дней после того, как на башкирскую столицу в начале осени обрушились проливные дожди, жителей города радует солнце и безоблачное небо. По данным метеосервиса «Яндекс. Погода», теплая погода сохранится в городе вплоть до первых чисел октября.
Так, в четверг, 14 сентября, температура воздуха днем составит +18 +21°. Существенных осадков сегодня не предвидится. Ветер — переменных направлений, слабый.
В пятницу, 15 сентября, температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем +17, +22°. Без существенных осадков. Скорость и направление ветра останутся прежними.
В субботу и воскркскнье, 16–17 сентября, температура воздуха останется без существенных изменений: ночью +4, +9°, днем +17, +22°. Ожидается облачная погода с прояснениями.