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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и потепление до +22 градусов

В Уфу пришло бабье лето: выяснили, как долго оно продлится

14 сентября 2023, 06:48
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и потепление до +22 градусов

Прогноз погоды на первый месяц осени публикует метеосервис «Яндекс Погода».

В Уфу пришла теплая погода. Вот уже в течение нескольких дней после того, как на башкирскую столицу в начале осени обрушились проливные дожди, жителей города радует солнце и безоблачное небо. По данным метеосервиса «Яндекс. Погода», теплая погода сохранится в городе вплоть до первых чисел октября.

Так, в четверг, 14 сентября, температура воздуха днем составит +18 +21°. Существенных осадков сегодня не предвидится. Ветер — переменных направлений, слабый.

В пятницу, 15 сентября, температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем +17, +22°. Без существенных осадков. Скорость и направление ветра останутся прежними.

В субботу и воскркскнье, 16–17 сентября, температура воздуха останется без существенных изменений: ночью +4, +9°, днем +17, +22°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

#Азамат Нухов
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