В Уфу пришло бабье лето: выяснили, как долго оно продлится

В Уфу пришла теплая погода. Вот уже в течение нескольких дней после того, как на башкирскую столицу в начале осени обрушились проливные дожди, жителей города радует солнце и безоблачное небо. По данным метеосервиса «Яндекс. Погода», теплая погода сохранится в городе вплоть до первых чисел октября.