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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Уфа, небо, заводы

В Уфе превышено содержание промышленных выбросов

14 сентября 2023, 12:55
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru
Уфа, небо, заводы

Вредные отходы зафиксированы в атмосфере Уфы

Особенно сложно жителям Черниковки

Сегодня утром в Уфе была зафиксирована повышенная концентрация сероводорода. Информацию об этом опубликовали в Башгидрометцентре.

По данным учреждения, в 7 утра пункт наблюдения за загрязнением атмосферы в Черниковке отметил превышение предельно-допустимой концентрации (до 3,3 ПДК).

Сероводород известен также как сернистый водород. Он имеет неприятный тяжёлый запах тухлых яиц или мяса. Сероводород используется для получения серы, серной кислоты и сульфидов. При этом является очень токсичным веществом. Вдыхание сероводорода может привести к головокружению, головной боли, тошноте. Особенно вещество опасно для астматиков и аллергиков.

Кроме того, 13 сентября в Черниковке было также зафиксировано превышение ПДК фенола.

Прогнозы Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неутешительны — 14 и 15 сентября в Уфе сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ.

Уфу накрыло вредными выбросами
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#Происшествия#Экология#Башкирия#Уфа#Идэль Гумеров#Вредные выбросы
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