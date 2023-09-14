В Уфе превышено содержание промышленных выбросов

Сероводород известен также как сернистый водород. Он имеет неприятный тяжёлый запах тухлых яиц или мяса. Сероводород используется для получения серы, серной кислоты и сульфидов. При этом является очень токсичным веществом. Вдыхание сероводорода может привести к головокружению, головной боли, тошноте. Особенно вещество опасно для астматиков и аллергиков.