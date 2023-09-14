В Уфе превышено содержание промышленных выбросов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Сегодня утром в Уфе была зафиксирована повышенная концентрация сероводорода. Информацию об этом опубликовали в Башгидрометцентре.
По данным учреждения, в 7 утра пункт наблюдения за загрязнением атмосферы в Черниковке отметил превышение предельно-допустимой концентрации (до 3,3 ПДК).
Сероводород известен также как сернистый водород. Он имеет неприятный тяжёлый запах тухлых яиц или мяса. Сероводород используется для получения серы, серной кислоты и сульфидов. При этом является очень токсичным веществом. Вдыхание сероводорода может привести к головокружению, головной боли, тошноте. Особенно вещество опасно для астматиков и аллергиков.
Кроме того, 13 сентября в Черниковке было также зафиксировано превышение ПДК фенола.
Прогнозы Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неутешительны — 14 и 15 сентября в Уфе сохранятся условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ.