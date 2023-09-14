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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Поиском обнажённых мужчин, гулявших в Уфе, занимается полиция

В сети гуляет фото, где толпа голых мужчин гуляет по Уфе

14 сентября 2023, 15:34
Фото: t.me/ufa_rb/23736

Поиском обнажённых мужчин, гулявших в Уфе, занимается полиция

Дело происходило в Дёме

«Парад голых мужиков в Дёме» или «показ мужского изящества» — так окрестили пользователи соцсетей группу из 5 парней, выбежавших на улицу возле аптеки низких цен. Пранк, проигранный спор или провокация — будут выяснять в полиции.

Мнение комментаторов разделилось. Одни считают произошедшее смешным, другие начали оскорблять парней. Кто-то решил, что действие происходило возле дворца творчества «Орион».

Сейчас личность мужчин устанавливает 11 отдел полиции (по Дёмскому району)

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