В сети гуляет фото, где толпа голых мужчин гуляет по Уфе

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
«Парад голых мужиков в Дёме» или «показ мужского изящества» — так окрестили пользователи соцсетей группу из 5 парней, выбежавших на улицу возле аптеки низких цен. Пранк, проигранный спор или провокация — будут выяснять в полиции.
Мнение комментаторов разделилось. Одни считают произошедшее смешным, другие начали оскорблять парней. Кто-то решил, что действие происходило возле дворца творчества «Орион».
Сейчас личность мужчин устанавливает 11 отдел полиции (по Дёмскому району)