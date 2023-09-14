В «Пятерочках» Уфы стартовала акция «Сентябрьские миллионы»

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Акция началась 11 сентября в каждом из магазинов «Пятерочки». Завершится она 15 октября 2023 года. Участники могут выиграть один из трех миллионов рублей разными способами. Так, каждый покупатель при совершении покупки на 600 рублей и более может зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и принять участие в розыгрыше ценных призов, который проходит каждую неделю. По итогам акции будет разыгран главный приз — 1 миллион рублей. За статусом розыгрышей можно следить через личный кабинет на сайте торговой сети.
Также можно принять участие в розыгрыше второго миллиона рублей. Для этого нужно совершать покупки в магазинах «Пятерочки» и собрать десять достижений. Каждое достижение начисляется за покупку определенного количества товаров, а также за покупки в нескольких магазинах сети или отказ от пластикового пакета при расчете на кассе.
Для участия в розыгрыше третьего миллиона нужно отправить своему другу ссылку для регистрации, после которой получатель должен загрузить чек. Двое победителей получат по 1 миллиону рублей каждый.
Еще один приз — сертификат на покупку кухонного комбайна. Его можно получить за покупки в сервисе экспресс-доставки.
Кроме того, за покупку на любую сумму товаров от партнеров* предусмотрены подарки. Покупатели товаров определенных брендов могут стать участниками дополнительного розыгрыша призов, который проводится еженедельно.
*Подробная информация об акции «Сентябрьские миллионы», а также условиях участия, проведении розыгрыша и получении призов опубликована на сайте actions.5ka.ru.
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