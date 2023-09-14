В «Пятерочках» Уфы стартовала акция «Сентябрьские миллионы»

Акция началась 11 сентября в каждом из магазинов «Пятерочки». Завершится она 15 октября 2023 года. Участники могут выиграть один из трех миллионов рублей разными способами. Так, каждый покупатель при совершении покупки на 600 рублей и более может зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и принять участие в розыгрыше ценных призов, который проходит каждую неделю. По итогам акции будет разыгран главный приз — 1 миллион рублей. За статусом розыгрышей можно следить через личный кабинет на сайте торговой сети.