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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В одном из парков Уфы вспыхнул пожар

В одном из парков Уфы вспыхнул пожар

14 сентября 2023, 09:29
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Пожар произошёл на берегу Солдатского озера в парке им. Якутова.

Как рассказали очевидцы, загорелась крыша ресторана «Тихая гавань». Дым заполнил всю территорию парка.

Кадры происходящего быстро распространились в социальных сетях.

Видео: t.me/ufa_rb

В МЧС Башкирии подтвердили факт происшествия. На место оперативно выехала бригада пожарных. По прибытии было установлено, что огонь охватил кровлю здания. В настоящий момент ведётся работа по устранению возгорания.

На месте также работает отряд спасателей. Насколько известно, пострадавшие не обнаружены.

Причины пожара пока неизвестны. Разобраться в этом предстоит дознавателю министерства по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что данное заведение принадлежит ресторанной группе Trend. Здание вмещает в себя три этажа с летней верандой, баром и залом для проведения банкетов. Весной прошлого года там уже происходило возгорание.

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