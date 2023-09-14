В одном из парков Уфы вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Как рассказали очевидцы, загорелась крыша ресторана «Тихая гавань». Дым заполнил всю территорию парка.
Кадры происходящего быстро распространились в социальных сетях.
В МЧС Башкирии подтвердили факт происшествия. На место оперативно выехала бригада пожарных. По прибытии было установлено, что огонь охватил кровлю здания. В настоящий момент ведётся работа по устранению возгорания.
На месте также работает отряд спасателей. Насколько известно, пострадавшие не обнаружены.
Причины пожара пока неизвестны. Разобраться в этом предстоит дознавателю министерства по чрезвычайным ситуациям.
Стоит отметить, что данное заведение принадлежит ресторанной группе Trend. Здание вмещает в себя три этажа с летней верандой, баром и залом для проведения банкетов. Весной прошлого года там уже происходило возгорание.