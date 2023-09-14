В ГИБДД Уфы сделали важное заявление о безопасности на дорогах

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 04:13
Сообщается, что массовые проверки пассажирского транспорта проходят сегодня, 14 сентября, на автодороге «Оренбургский тракт». Отмечается, что в профилактическом мероприятии принимают участие сотрудники технического надзора и городского Полка ДПС Госавтоинспекции Уфы, Федеральной службы судебных приставов.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям Уфы с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, а также быть сохранять бдительность на данном участке дороги.