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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Массовые рейды проходят на Оренбургском тракте в Уфе

В ГИБДД Уфы сделали важное заявление о безопасности на дорогах

14 сентября 2023, 03:22
Фото: 1MI

Массовые рейды проходят на Оренбургском тракте в Уфе

О проведении профилактических мероприятий сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Сообщается, что массовые проверки пассажирского транспорта проходят сегодня, 14 сентября, на автодороге «Оренбургский тракт». Отмечается, что в профилактическом мероприятии принимают участие сотрудники технического надзора и городского Полка ДПС Госавтоинспекции Уфы, Федеральной службы судебных приставов.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям Уфы с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, а также быть сохранять бдительность на данном участке дороги.

#Общество#Город#ГИБДД#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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