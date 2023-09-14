В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 41-летним Николаем Паниным

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Сообщается, что Николай Владимирович родился в деревне Магаш, жил и работал в Уфе. На родине у него остались жена и две дочери.
Николая Панина не стало 26 августа. Военнослужащий был посмертно награжден Орденами Мужества и Шаймуратова.
— Бесспорно, тяжелее всего семье. Мы приносим глубокие соболезнования маме Николая Владимировича — Валентине Федоровне, супруге — Ольге Александровне, дочерям, всем родным и близким, — сообщили в администрации Архангельского района.