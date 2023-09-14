Стало известно новое место работы министра образования Башкирии Айбулата Хажина

Айбулат Хажин продолжит работу в должности Министра образования Республики Башкортостан до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание Республики Башкортостан, сообщили Mkset в пресс-службе Минобра РБ.



Накануне вечером, 14 сентября, Mkset стало известно, что глава минобра республики уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом, Mkset, сообщил источник в правительстве региона.