Стало известно новое место работы министра образования Башкирии Айбулата Хажина

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:50
Айбулат Хажин продолжит работу в должности Министра образования Республики Башкортостан до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание Республики Башкортостан, сообщили Mkset в пресс-службе Минобра РБ.
Накануне вечером, 14 сентября, Mkset стало известно, что глава минобра республики уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом, Mkset, сообщил источник в правительстве региона.
На данный момент, по словам источника, идет выбор кандидата на смену Хажину. Вероятнее всего, кресло министра займет один из его заместителей. Исполнять обязанности министра будет первый зам Ильдар Мавлетбердин. Однако, это не является окончательным решением.
Айбулат Вакилович Хажин, работает в правительстве республики с 2009 года. В 2018 году, был назначен исполняющим обязанности министра образования. Спусть год, 22 ноября 2019 года избавился от приставки и. о. и продолжает возглавлять министерство по сей день.