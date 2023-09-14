Стало известно новое место работы председателя Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Фарит Гумеров продолжит работу в должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, — подтвердили Mkset в Госкомитете по ЧС.
Ранее, Mkset стало известно об отставке чиновника в связи с переходом на другую работу. Об этом изданию рассказал источник в правительстве Башкирии.
В отставку также подал коллега Гумерова по правительству Айбулат Хажин. Он планирует продолжить работу в Государственном собрании Башкирии в качестве избранного депутата.