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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:24

Стало известно новое место работы председателя Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова

Стало известно новое место работы председателя Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова

14 сентября 2023, 10:19
Фото: ИА "Башинформ"
Информацию подтвердили Mkset в самом Госкомитете

Фарит Гумеров продолжит работу в должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям до 4 октября, после чего перейдет на службу в качестве избранного депутата в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, — подтвердили Mkset в Госкомитете по ЧС.

Ранее, Mkset стало известно об отставке чиновника в связи с переходом на другую работу. Об этом изданию рассказал источник в правительстве Башкирии.

В отставку также подал коллега Гумерова по правительству Айбулат Хажин. Он планирует продолжить работу в Государственном собрании Башкирии в качестве избранного депутата.

#Тимур Алмаев
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