В Уфе мужчина выпал из окна высотки, но не долетел до земли

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:34
Житель многоэтажного дома № 195 на улице Кольцевой выпал из окна и приземлился на стоящее подле дома дерево. Это спасло мужчину от гибели, однако снимать его с дерева пришлось отряду спасателей, которых вызвали люди, заметившие пострадавшего.
При помощи лестницы и канатной системы запутавшегося в ветках уфимца спустили вниз и передали прибывшим на место медикам.
Как сообщает управление гражданской защиты в своём телеграм-канале, мужчине, предположительно, около 40 лет. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Его личность, а также обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Mkset писал о том, что спасатели в Нефтекамске спасли из горящего дома двух животных.