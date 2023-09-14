В Уфе мужчина выпал из окна высотки, но не долетел до земли

Житель многоэтажного дома № 195 на улице Кольцевой выпал из окна и приземлился на стоящее подле дома дерево. Это спасло мужчину от гибели, однако снимать его с дерева пришлось отряду спасателей, которых вызвали люди, заметившие пострадавшего.