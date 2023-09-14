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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Уфе мужчина выпал из окна высотки, но не долетел до земли

В Уфе мужчина выпал из окна высотки, но не долетел до земли

14 сентября 2023, 05:44
Фото: УГЗ Уфы // ugz_ufa
Происшествие случилось сегодня ночью, 14 сентября, в Орджоникидзевском районе.

Житель многоэтажного дома № 195 на улице Кольцевой выпал из окна и приземлился на стоящее подле дома дерево. Это спасло мужчину от гибели, однако снимать его с дерева пришлось отряду спасателей, которых вызвали люди, заметившие пострадавшего.

При помощи лестницы и канатной системы запутавшегося в ветках уфимца спустили вниз и передали прибывшим на место медикам.

Как сообщает управление гражданской защиты в своём телеграм-канале, мужчине, предположительно, около 40 лет. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Его личность, а также обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Mkset писал о том, что спасатели в Нефтекамске спасли из горящего дома двух животных.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Анна Савельева#Гражданская защита
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