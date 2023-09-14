Программист развеял миф о легкой и приятной профессии

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
«Мы постоянно сталкиваемся с угрозами безопасности и возможным компрометацией данных. В таких случаях программисту необходимо быстро принять меры и защитить компанию от серьезных последствий», — поделился своим опытом Фронтенд-разработчик Сергей Журавлев в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Работа программиста является сложной, мы всегда окружены цифрами и кодом, иногда боимся утонуть в этом мире, добавил он. Поэтому очень важно уметь отключаться от работы и уделить время семье и хобби, особенно если оно не связано с компьютером и интернетом. А еще один из самых страшных кошмаров программиста — это когда голосовой помощник «Алиса» сообщает: «Нет подключения к интернету», — пошутил специалист.