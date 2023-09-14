Программист развеял миф о легкой и приятной профессии

Работа программиста является сложной, мы всегда окружены цифрами и кодом, иногда боимся утонуть в этом мире, добавил он. Поэтому очень важно уметь отключаться от работы и уделить время семье и хобби, особенно если оно не связано с компьютером и интернетом. А еще один из самых страшных кошмаров программиста — это когда голосовой помощник «Алиса» сообщает: «Нет подключения к интернету», — пошутил специалист.