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Программист развеял миф о легкой и приятной профессии

14 сентября 2023, 09:08
Многие люди стремятся работать в сфере информационных технологий, так как считается, что это легкая профессия с множеством преимуществ и свободным образом жизни. Однако в честь Дня программиста представители этой профессии решили развенчать миф о простоте работы в IT.

«Мы постоянно сталкиваемся с угрозами безопасности и возможным компрометацией данных. В таких случаях программисту необходимо быстро принять меры и защитить компанию от серьезных последствий», — поделился своим опытом Фронтенд-разработчик Сергей Журавлев в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Работа программиста является сложной, мы всегда окружены цифрами и кодом, иногда боимся утонуть в этом мире, добавил он. Поэтому очень важно уметь отключаться от работы и уделить время семье и хобби, особенно если оно не связано с компьютером и интернетом. А еще один из самых страшных кошмаров программиста — это когда голосовой помощник «Алиса» сообщает: «Нет подключения к интернету», — пошутил специалист.

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