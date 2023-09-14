Пожар в центре Уфы. Что известно на эту минуту?

Как мы сообщали ранее, в Уфе загорелась крыша ресторана «Тихая гавань» на берегу Солдатского озера в парке Якутова. В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 30 сотрудников противопожарной службы. Сейчас идёт проливка и разбор конструкций, чтобы здание вновь не воспламенилось. Также работают эксперты и дознаватели МЧС России.