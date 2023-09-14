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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Пожар в центре Уфы тушат 30 человек

Пожар в центре Уфы. Что известно на эту минуту?

14 сентября 2023, 12:10
Фото: Прокуратура Башкортостана

Пожар в центре Уфы тушат 30 человек

Открытое горение распространилось на 300 квадратных метров

Пресс-служба управления МЧС по Башкирии сообщила, что пожар в Парке им. И. Якутова потушен. Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров.

Как мы сообщали ранее, в Уфе загорелась крыша ресторана «Тихая гавань» на берегу Солдатского озера в парке Якутова. В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 30 сотрудников противопожарной службы. Сейчас идёт проливка и разбор конструкций, чтобы здание вновь не воспламенилось. Также работают эксперты и дознаватели МЧС России.

Видео: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

К происшествию подключилась и прокуратура. Сейчас работает координационный штаб правоохранителей и специальных служб. Координируют работу прокурор столицы и прокурор Советского района.

Надзорному органу предстоит установить обстоятельства случившегося.

По данным МЧС, пострадавших в пожаре нет.

#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Пожар#Прокуратура#Новости Уфы#МЧС#Идэль Гумеров
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