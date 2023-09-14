Пожар в центре Уфы. Что известно на эту минуту?

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пресс-служба управления МЧС по Башкирии сообщила, что пожар в Парке им. И. Якутова потушен. Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров.
Как мы сообщали ранее, в Уфе загорелась крыша ресторана «Тихая гавань» на берегу Солдатского озера в парке Якутова. В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 30 сотрудников противопожарной службы. Сейчас идёт проливка и разбор конструкций, чтобы здание вновь не воспламенилось. Также работают эксперты и дознаватели МЧС России.
К происшествию подключилась и прокуратура. Сейчас работает координационный штаб правоохранителей и специальных служб. Координируют работу прокурор столицы и прокурор Советского района.
Надзорному органу предстоит установить обстоятельства случившегося.
По данным МЧС, пострадавших в пожаре нет.