Отставки чиновников, пожар в центре Уфы и вонь на Южном автовокзале

Наша корреспондентка сходила в Южный автовокзал — ворота столицы, и осталась разочарована. Оказалось, что в автовокзале отсутствуют удобства для пассажиров и встречающих, а туалет и вовсе платный. В ремонте нуждаются полы, заборы, стены «автобусного порта». На состояние здания жаловались жители Башкирии.