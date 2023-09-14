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Отставки чиновников, пожар в центре Уфы и вонь на Южном автовокзале

Отставки чиновников, пожар в центре Уфы и вонь на Южном автовокзале

14 сентября 2023, 16:58
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
О главных событиях 14 сентября в Башкирии — в дайджесте Mkset

Глава госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан покидает свой пост. Решение об отставке Фарит Гумеров принял вслед за министром образования Айбулатом Хажиным. Mkset узнал, что увольнение связано с переходом на новую работу — чиновник избран депутатом Курултая республики.

Ранее стало известно о том, что боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом от «Единой России».

В центре Уфы произошёл крупный пожар — сгорела крыша ресторана «Тихая гавань» в парке Якутова. Предварительной причиной названы сварочные работы. Как сообщил управляющий парком, здание восстановлению не подлежит. Благо, жертв и пострадавших удалось избежать — пожар тушили 30 спасателей и 9 машин.

Квартал в центре города будет застроен. Решение об этом приняла уфимская мэрия, согласившаяся утвердить проекты межевания и планировки территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу. По проекту, на месте частных домов, огородов, садов и оврага появятся высотки, паркинги, детский сад и оживлённые улицы.

Наша корреспондентка сходила в Южный автовокзал — ворота столицы, и осталась разочарована. Оказалось, что в автовокзале отсутствуют удобства для пассажиров и встречающих, а туалет и вовсе платный. В ремонте нуждаются полы, заборы, стены «автобусного порта». На состояние здания жаловались жители Башкирии.

#Общество#Башкирия#Уфа#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров#Парк им. Якутова#Фарит Гумеров
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