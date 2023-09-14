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В Башкирии сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в здании гимназии

Короткое замыкание в сети в Башкирии едва не привело к пожару в гимназии

14 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI

В Башкирии сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в здании гимназии

О том, как удалось предотвратить инцидент в здании образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.

Сообщается, что сообщение о возгорании на территории образовательного учреждения поступило на пункт централизованной охраны Росгвардии по г. Белебею около 23:00 во вторник, 12 сентября. Для выяснения причин на место был направлен наряд вневедомственной охраны.

В ходе осмотра гимназии сотрудники ведомства обнаружили задымление на первом этаже. Внутри помещения был черный дым. Сотрудники Росгвардии оцепили прилегающую территорию, обеспечив общественную безопасность.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание из-за не отключенного от сети компьютера.

Напомним, ранее в Уфе произошел пожар в здании ресторана «Тихая гавань» на берегу Солдатского озера в парке Якутова. В МЧС Башкирии подтвердили факт происшествия. На место оперативно выехала бригада пожарных. По прибытии было установлено, что огонь охватил кровлю здания.

#Происшествия#Пожар#Росгвардия#Школа#Азамат Нухов
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