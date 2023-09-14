Компания «БАС» планирует грузовые перевозки дронами при участии «Глонасс»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:37
Стороны заключили соответствующее соглашение на ВЭФ во Владивостоке, пишут newizv.ru.
Планируется, что совместная работа молодой компании «Беспилотные авиационные системы» и «Глонасс» позволит ускорить цифровизацию транспортной сферы в РФ. Так, «БАС» намеревается использовать беспилотники не только для авиаперевозок, но и для мониторинга, аэрофотосъемки.
По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, сейчас развитие инфраструктуры связи и наблюдения выступает значимым условием для полноценного внедрения услуг и сервисов, которые создаются с помощью беспилотных авиационных систем. Также он отметил, что АО «Глонасс», являясь независимым кроссплатформенным игроком со своей инфраструктурой, — оптимальный партнер для воплощения в жизнь значимых для сферы БСА нашей страны инициатив.
Первые коммерческие полеты управляемых дронов ООО «БАС» уже осуществляются. Теперь специалисты стремятся к тому, чтобы дроны могли обходиться без сотовой связи. Это позволит применять беспилотные летательные аппараты в сложных условиях Арктики и Дальнего Востока.
После их внедрения в национальное воздушное пространство страны все полеты беспилотных систем планируется согласовывать с операторами аэронавигационного обслуживания и с органами местной власти. Это позволит «открыть небо» для беспилотников, так как сейчас в российских регионах продолжают действовать ограничения на полеты дронов.
При этом в компании «БАС» уже работают над возможностью предложения услуг по франшизе. Выступая в роли национального оператора беспилотной авиации, «БАС» не исключает возможности открытия с этой целью собственных филиалов в субъектах РФ.
Компания в течение 2023 года намерена нарастить собственный авиапарк беспилотников до 200 летательных аппаратов. А к началу 2027 года планируется, что флот достигнет 400 единиц такой техники.
В настоящее время компания проводит испытания, которые помогут определить перспективные для использования в различных бизнес-сферах модели дронов.
Представители пресс-службы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая при участии Платформы Национальной технологической инициативы учредила ООО «БАС», указали на готовность большей части отечественных регионов к созданию новой отрасли — беспилотной авиации. Ранее генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих говорил, что видит «БАС» «в качестве локомотива рынка беспилотной авиации в России». Он уверен, что созданная год назад компания будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры и станет единым центром предоставления услуг в отрасли грузовых авиаперевозок дронами.