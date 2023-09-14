Компания «БАС» планирует грузовые перевозки дронами при участии «Глонасс»

По словам генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, сейчас развитие инфраструктуры связи и наблюдения выступает значимым условием для полноценного внедрения услуг и сервисов, которые создаются с помощью беспилотных авиационных систем. Также он отметил, что АО «Глонасс», являясь независимым кроссплатформенным игроком со своей инфраструктурой, — оптимальный партнер для воплощения в жизнь значимых для сферы БСА нашей страны инициатив.