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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Администрация Уфы утвердила проект межевания и проектировки района возле вокзала

Городские власти согласны с застройкой района ЖД вокзала в Уфе

14 сентября 2023, 14:07
Фото: 1MI

Администрация Уфы утвердила проект межевания и проектировки района возле вокзала

Соответствующее постановление вышло на сайте мэрии

В Уфе планируют отдать на откуп застройщикам исторический квартал. Речь идёт о районе, возвышающемся над железно-дорожным вокзалом. Территория проекта ограничена улица Вокзальной, Златоустовской, Пермской и Свидерского. Также планируется удлинить улицы Ленина, Крупской, Цюрупы, Кировоградскую.

Сейчас это место представляет собой заброшенные заросли, резко контрастирующие с парадной частью города, до которой не более пары сотен метров. Например, с такими, как «Уфа-арена», «Центральный рынок», ЖК «Аристократ». Кроме деревьев и оврагов, там до сих пор есть частные дома дореволюционной постройки с огородами и садами, а в некоторых местах уже вырыты котлованы под будущую застройку.

Впрочем, скоро всё должно преобразиться. Посреди оврага появятся пять двадцатипятиэтажек, несколько девятиэтажек, паркинг, детский сад.

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Для того, чтобы осуществить проект, планируются решительные меры. Например, снос 42 жилых домов под будущую застройку и закатывание в асфальт 42 нежилых строений под будущую улично-дорожную сеть.

Известно, что заказчиком проекта планировки и проекта межевания территории выступает ООО «Башстройсервис» Игоря Костюкова и Асадуллина Альберта. Первый известен как владелец сети магазинов «Альдо».

Ранее мы рассказывали, как городские власти годами говорят о благоустройстве Кошкиного леса, но ничего для этого не сделано.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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