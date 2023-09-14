Городские власти согласны с застройкой района ЖД вокзала в Уфе

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Уфе планируют отдать на откуп застройщикам исторический квартал. Речь идёт о районе, возвышающемся над железно-дорожным вокзалом. Территория проекта ограничена улица Вокзальной, Златоустовской, Пермской и Свидерского. Также планируется удлинить улицы Ленина, Крупской, Цюрупы, Кировоградскую.
Сейчас это место представляет собой заброшенные заросли, резко контрастирующие с парадной частью города, до которой не более пары сотен метров. Например, с такими, как «Уфа-арена», «Центральный рынок», ЖК «Аристократ». Кроме деревьев и оврагов, там до сих пор есть частные дома дореволюционной постройки с огородами и садами, а в некоторых местах уже вырыты котлованы под будущую застройку.
Впрочем, скоро всё должно преобразиться. Посреди оврага появятся пять двадцатипятиэтажек, несколько девятиэтажек, паркинг, детский сад.
Для того, чтобы осуществить проект, планируются решительные меры. Например, снос 42 жилых домов под будущую застройку и закатывание в асфальт 42 нежилых строений под будущую улично-дорожную сеть.
Известно, что заказчиком проекта планировки и проекта межевания территории выступает ООО «Башстройсервис» Игоря Костюкова и Асадуллина Альберта. Первый известен как владелец сети магазинов «Альдо».
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