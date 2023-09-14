Городские власти согласны с застройкой района ЖД вокзала в Уфе

Сейчас это место представляет собой заброшенные заросли, резко контрастирующие с парадной частью города, до которой не более пары сотен метров. Например, с такими, как «Уфа-арена», «Центральный рынок», ЖК «Аристократ». Кроме деревьев и оврагов, там до сих пор есть частные дома дореволюционной постройки с огородами и садами, а в некоторых местах уже вырыты котлованы под будущую застройку.