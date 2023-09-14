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Глава Госкомитета по чрезвычайным ситуация Башкирии Фарит Гумеров уходит в отставку

Глава Госкомитета по чрезвычайным ситуация Башкирии Фарит Гумеров уходит в отставку

14 сентября 2023, 08:08
Фото: ИА "Башинформ"
Чиновник возглавлял ведомство с 2016 года. Известно и о причинах его увольнения.

Глава государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Фарит Гумеров уходит в отставку. Эту информацию Mkset подтвердил источник в правительстве региона.

Известно, что Фарит Рифович принял решение об отставке в связи в переходом на новое место работы. На минувших выборах, он был избран в Государственное собрание — Курултай, где планирует заняться депутатской деятельностью на профессиональной основе.

Фарит Гумеров родился в Дюртюлинском районе Башкирии. После окончания военной службы продолжил карьеру в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2016 года возглавил Госкомитет по ЧС республики Башкортостан.

Ранее, стало известно об отставке министра образования Башкирии Айбулата Хажина. Об этом Mkset, сообщил источник в правительстве региона, а позднее официально подтвердили в минобразовании. Как и его коллега по правительству, Хажин был избран в Госсобрание республики и планирует заняться депутатской деятельностью.

#Тимур Алмаев
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