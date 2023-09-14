Глава Госкомитета по чрезвычайным ситуация Башкирии Фарит Гумеров уходит в отставку

Ранее, стало известно об отставке министра образования Башкирии Айбулата Хажина. Об этом Mkset, сообщил источник в правительстве региона, а позднее официально подтвердили в минобразовании. Как и его коллега по правительству, Хажин был избран в Госсобрание республики и планирует заняться депутатской деятельностью.