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Боец ММА Джефф Монсон избран в Курултай Башкирии

Боец ММА Джефф Монсон избран в Курултай Башкирии

14 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
О новой должности известного спортсмена сообщает ТАСС.

Мастер смешанных единоборств Джефф Монсон избран депутатом Госсобрания-Курултая Башкортостана. Монсон выдвигался от партии «Единая Россия».

Ранее Джефф Монсон заявил о своем намерении отказаться от американского гражданства. Объяснил Монсон такое решение тем, что он русский, его супруга русская, а здесь, в Уфе у него семья. Спортсмен подчеркнул, что у него уже есть российский паспорт, а также бизнес на территории России. В частности, ему принадлежат две спортшколы — в Уфе и Красногорске.

Напомним, в декабре 2022 года Джефф Монсон занял должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. По итогам голосования, прошедшего на годовом отчетном собрании членов Федерации Монсон был избран большинством голосов.

#Политика#Общество#Новости Башкирии#Госсобрание Башкирии#Азамат Нухов#Политический деятель#Курултай
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