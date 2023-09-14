Боец ММА Джефф Монсон избран в Курултай Башкирии

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Мастер смешанных единоборств Джефф Монсон избран депутатом Госсобрания-Курултая Башкортостана. Монсон выдвигался от партии «Единая Россия».
Ранее Джефф Монсон заявил о своем намерении отказаться от американского гражданства. Объяснил Монсон такое решение тем, что он русский, его супруга русская, а здесь, в Уфе у него семья. Спортсмен подчеркнул, что у него уже есть российский паспорт, а также бизнес на территории России. В частности, ему принадлежат две спортшколы — в Уфе и Красногорске.
Напомним, в декабре 2022 года Джефф Монсон занял должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкирии. По итогам голосования, прошедшего на годовом отчетном собрании членов Федерации Монсон был избран большинством голосов.