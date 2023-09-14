Боец ММА Джефф Монсон избран в Курултай Башкирии

Ранее Джефф Монсон заявил о своем намерении отказаться от американского гражданства. Объяснил Монсон такое решение тем, что он русский, его супруга русская, а здесь, в Уфе у него семья. Спортсмен подчеркнул, что у него уже есть российский паспорт, а также бизнес на территории России. В частности, ему принадлежат две спортшколы — в Уфе и Красногорске.