Жителям Уфы предлагают купить бриллиант за 2 млн рублей

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На популярной интернет-площадке было опубликовано объявление, автор которого предлагает приобрести бриллиант. Цена вопроса — 2 миллиона рублей. К сожалению, автор не указывает подробных сведений о камне: ни региона происхождения, ни каратности. Зато указан бренд — Apple.
Ранее Mkset рассказывал о другом объявлении, чуть менее экстравагантном изделии, найденном на все той же интернет-площадке. За 1,2 млн рублей уфимцам предлагают приобрести шубу от известного бренда.