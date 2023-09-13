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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Жителям Уфы предлагают купить бриллиант за 2 млн рублей

Жителям Уфы предлагают купить бриллиант за 2 млн рублей

13 сентября 2023, 14:30
Фото: Avito.ru
Объявление о продаже выдающегося камня появилось ранее на сайте объявлений.

На популярной интернет-площадке было опубликовано объявление, автор которого предлагает приобрести бриллиант. Цена вопроса — 2 миллиона рублей. К сожалению, автор не указывает подробных сведений о камне: ни региона происхождения, ни каратности. Зато указан бренд — Apple.

Фото: Avito.ru

Ранее Mkset рассказывал о другом объявлении, чуть менее экстравагантном изделии, найденном на все той же интернет-площадке. За 1,2 млн рублей уфимцам предлагают приобрести шубу от известного бренда.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Уфы#Азамат Нухов#Роскошь
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