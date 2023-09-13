Жителям Уфы предлагают купить бриллиант за 2 млн рублей

На популярной интернет-площадке было опубликовано объявление, автор которого предлагает приобрести бриллиант. Цена вопроса — 2 миллиона рублей. К сожалению, автор не указывает подробных сведений о камне: ни региона происхождения, ни каратности. Зато указан бренд — Apple.