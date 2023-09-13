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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Жители Башкирии напуганы видео медведя пожирающим человека

Жители Башкирии напуганы видео медведя пожирающим человека

13 сентября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Инцидент засняли на камеру и распространяют в социальных сетях

В некоторых новостных каналах появилось жуткое видео с медведем. На кадрах видно как косолапый якобы наслаждается трапезой в виде «человечины». Многие жители опасаются, что случай мог произойти на территории РБ.

Позже выяснилось, что происшествие произошло 9 сентября в Хабаровском крае. Медведь был замечен рядом с машиной дорожных работников, где он что-то прикапывал. После расследования полицейскими и охотоведами выяснилось, что медведица охраняла тело сбитого медвежонка. Рядом с местом происшествия не было обнаружено никаких останков человека. Машина на обочине не имела никакого отношения к гибели медвежонка.

Напомним, ранее Mkset сообщал о нападении медведя на домашний скот. Происшествие случилось 9 сентября, между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе республики. Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. В какой-то момент бесстрашный мужчина даже вышел из машины и кинул в медведя лежащую в траве ветку.

Видео: Ufa_rb
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