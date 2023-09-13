Жители Башкирии напуганы видео медведя пожирающим человека

Позже выяснилось, что происшествие произошло 9 сентября в Хабаровском крае. Медведь был замечен рядом с машиной дорожных работников, где он что-то прикапывал. После расследования полицейскими и охотоведами выяснилось, что медведица охраняла тело сбитого медвежонка. Рядом с местом происшествия не было обнаружено никаких останков человека. Машина на обочине не имела никакого отношения к гибели медвежонка.