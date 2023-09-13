Жители Башкирии напуганы видео медведя пожирающим человека

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В некоторых новостных каналах появилось жуткое видео с медведем. На кадрах видно как косолапый якобы наслаждается трапезой в виде «человечины». Многие жители опасаются, что случай мог произойти на территории РБ.
Позже выяснилось, что происшествие произошло 9 сентября в Хабаровском крае. Медведь был замечен рядом с машиной дорожных работников, где он что-то прикапывал. После расследования полицейскими и охотоведами выяснилось, что медведица охраняла тело сбитого медвежонка. Рядом с местом происшествия не было обнаружено никаких останков человека. Машина на обочине не имела никакого отношения к гибели медвежонка.
Напомним, ранее Mkset сообщал о нападении медведя на домашний скот. Происшествие случилось 9 сентября, между деревнями Сергеевка и Нугуш в Мелеузовском районе республики. Неравнодушные свидетели произошедшего попытались отогнать хищника гудком автомобиля и криками. В какой-то момент бесстрашный мужчина даже вышел из машины и кинул в медведя лежащую в траве ветку.