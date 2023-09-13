Жилой комплекс «Сапфир» получил признание на федеральном уровне

ЖК «Сапфир» выгодно отличается от большинства новостроек продуманной и эргономичной квартирографией. Проектом предусмотрено всего 7-9 квартир на этаже, метраж которых начинается от 38 кв. м. По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора. Кроме того, стоит отметить и прекрасные видовые характеристики. Здесь каждый сможет выбрать вид, который ему наиболее приятен. И каждый день получать удовольствие наблюдая как рассвет разукрашивает новый день яркими красками, или любоваться красочными закатами на фоне любимого города.