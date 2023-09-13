Жилой комплекс «Сапфир» получил признание на федеральном уровне

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
— ЖК «Сапфир» — это наш дебют в городской застройке. Высокий спрос на квартиры в этом ЖК и признание профессиональным сообществом подтверждают, что мы выбрали верное направление. Мы уверены, что в будущем, как «Сапфир», так и другие наши проекты также будут частыми победителями в федеральных и региональных премиях, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Всего на конкурс от застройщиков поступило 672 заявки по 12 номинациям. Но до экспертной оценки были допущены всего 52% из них, что говорит о жёстком отборе ещё на начальном этапе.
— Людям нужны не просто квадратные метры, как это было 10–15 лет назад, а по-настоящему комфортное жилье с благоустроенными дворами, удобными парковками, входными группами. И в рамках летнего конкурса ТОП ЖК мы в очередной раз увидели огромный прогресс в этом направлении. Отрадно, что в современных жилых комплексах буквально каждая мелочь служит повышению удобства и комфорта жителей, — подчеркнул руководитель портала ЕРЗ.РФ, секретарь конкурсной комиссии ТОП ЖК Кирилл Холопик.
Строгая оценка жилых комплексов проводится по 133 параметрам, каждый из которых оказывает большое влияние на уровень потребительских качеств ЖК. Эксперты портала ЕРЗ рассматривали: транспортную доступность, безопасность ЖК, дворовое пространство, архитектуру, инженерные системы, энергоэффективность здания и многое другое. Наиболее высокие оценки ЖК «Сапфир» получил по таким критериям, как:
Девелопер «Жилой Квартал» выбрал для его строительства один из наиболее развитых районов Уфы. В пешей доступности: школы, детские сады, аптеки, клиники, кафе, рестораны, магазины и офисы банков. Всего 5 минут неторопливым шагом, и вы в центре деловой жизни города на проспекте Октября, но вернувшись домой вновь оказываетесь в приятной атмосфере тишины и покоя. 3 минуты на машине, и вы выезжаете на пр. Салавата Юлаева, по которому беспрепятственно и быстро можно доехать до практически любой точки города.
Авторский дизайн холлов концептуально продолжает тематику драгоценного названия. А для отделки входных групп застройщик планирует использовать только высококачественные материалы. Кроме того, застройщик не просто создал красивый проект, но предусмотрел всё для удобства жителей и их гостей: мягкая зона в холле, для ожидания такси, встречи курьера или общения с соседями, безбарьерная среда, для молодых родителей с колясками и пожилых людей, колясочные и велосипедные для того, чтобы освободить пространство в квартирах.
ЖК «Сапфир» выгодно отличается от большинства новостроек продуманной и эргономичной квартирографией. Проектом предусмотрено всего 7-9 квартир на этаже, метраж которых начинается от 38 кв. м. По словам застройщика, такое решение повысит безопасность и комфорт жителей комплекса, ведь их будут окружать только хорошо знакомые соседи. А это значит, что легко можно будет договориться, когда делать ремонт, до какого времени слушать музыку, и самое главное без опаски отпускать гулять детей на благоустроенную территорию закрытого двора. Кроме того, стоит отметить и прекрасные видовые характеристики. Здесь каждый сможет выбрать вид, который ему наиболее приятен. И каждый день получать удовольствие наблюдая как рассвет разукрашивает новый день яркими красками, или любоваться красочными закатами на фоне любимого города.
Напомним, что старт продаж квартир в ЖК «Сапфир» был объявлен в июне этого года. Если и вы хотите жить в по-настоящему комфортном ЖК, то не откладывайте покупку на потом, ведь свободных квартир с каждым днём становится всё меньше.
Узнать больше о проекте вы можете на сайте, по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
Реклама. ГК «Жилой Квартал»