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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

13 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Как сообщили в министерстве здравоохранения, только за прошедшие сутки в республике зарегистрировано уже 45 случаев обнаружения заболевания.

В Башкирии численность пациентов с коронавирусом растёт на протяжении последних двух недель. На прошлой неделе количество заболевших составило 259 человек. Это, как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону, превышает предыдущие показатели на 43%. Только в Уфе в это же время обнаружили COVID-19 у 98 человек. Такую статистику привела Галина Пермина в ходе оперативного совещания.

Ранее Mkset рассказал о том, что в Башкортостане вырос показатель числа заболевших мышиной лихорадкой. По сравнению с предыдущими годами, нынешний показатель увеличился в 3,5 раза.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Коронавирус#Анна Савельева#COVID-19#Заболеваемость
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