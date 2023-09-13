Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Башкирии численность пациентов с коронавирусом растёт на протяжении последних двух недель. На прошлой неделе количество заболевших составило 259 человек. Это, как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону, превышает предыдущие показатели на 43%. Только в Уфе в это же время обнаружили COVID-19 у 98 человек. Такую статистику привела Галина Пермина в ходе оперативного совещания.
Ранее Mkset рассказал о том, что в Башкортостане вырос показатель числа заболевших мышиной лихорадкой. По сравнению с предыдущими годами, нынешний показатель увеличился в 3,5 раза.