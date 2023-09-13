Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

В Башкирии численность пациентов с коронавирусом растёт на протяжении последних двух недель. На прошлой неделе количество заболевших составило 259 человек. Это, как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону, превышает предыдущие показатели на 43%. Только в Уфе в это же время обнаружили COVID-19 у 98 человек. Такую статистику привела Галина Пермина в ходе оперативного совещания.