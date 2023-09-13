Виктория Абрамченко: БАС окажут помощь в защите экологии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Как сообщает издание properm.ru, зампредседателя Правительства России Виктория Абрамченко подчеркнула, что во всем мире одним из наиболее активно развивающихся секторов являются беспилотные авиационные системы, и нашей стране важно не отстать в этом. Она отметила, что использование БАС включено в новый национальный проект для сельского хозяйства и лесной отрасли.
Начиная со следующего года беспилотные авиационные системы будут применяться в нескольких ключевых областях. Использовать БАС будут в том числе для контроля и наблюдения за лесными пожарами. Абрамченко отметила, что здесь важно организовать применение беспилотников таким образом, чтобы стоимость его летного часа была ниже, чем летного часа классического патрулирования.
Беспилотные аппараты представляют собой ценный инструмент для контроля и охраны особо охраняемых природных территорий, открывая широкие возможности для исследования животного мира, учета видов и популяции животных, борьбы с браконьерством и нелегальной хозяйственной деятельностью.
БПЛА играют значительную роль в проведении мониторинга объектов для захоронения отходов, наблюдении за эксплуатацией и восстановлением полигонов. Они способны отслеживать фактическую остаточную вместимость объектов, где размещаются твердые коммунальные отходы.“Важным направлением станет мониторинг объектов обращения с отходами, эксплуатации и рекультивации полигонов.
Кроме того, беспилотные системы также применяются для мониторинга состояния природных ресурсов, включая недра и водные объекты. Они обеспечивают возможность контролировать использование пестицидов и агрохимикатов, а также отслеживать состояние сельскохозяйственных посевов и измерять ущерб, вызванный неблагоприятными погодными условиями.
Информация, полученная от беспилотных аппаратов, имеет огромное значение в борьбе с нарушениями и позволяет использовать ее в качестве доказательной базы при выявлении правонарушений. Соответствующие изменения внесут в земельное и природоохранное законодательство.