Виктория Абрамченко: БАС окажут помощь в защите экологии

Начиная со следующего года беспилотные авиационные системы будут применяться в нескольких ключевых областях. Использовать БАС будут в том числе для контроля и наблюдения за лесными пожарами. Абрамченко отметила, что здесь важно организовать применение беспилотников таким образом, чтобы стоимость его летного часа была ниже, чем летного часа классического патрулирования.