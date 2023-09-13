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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Уфе установят снегоплавильные пункты

В Уфе установят снегоплавильные пункты

13 сентября 2023, 12:45
Фото: Артур Салимов / 1MI
Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил мэр города в ходе оперативного собрания.

По словам Ратмира Мавлиева, установка подобных сооружений поспособствует борьбе с проблемами по уборке снега на улицах города.

В Уфе уже возвели первый снегоплавильный пункт. Он располагается на улице Сагита Агиша. В Мэрии сообщили о том, что данный объект уже готов к работе в техническом режиме. В будущем рядом с ним будет установлено ещё одно подобное сооружение. Туда будут свозить снег из трёх районов города.

Глава администрации также заявил о том, что пункты по плавлению снега будут появляться в новых микрорайонах. В связи с этим Мавлиев поручил управлению архитектуры вписывать сооружения в планы по застройке новых территориальных зон.

#Общество#Город#Уфа#Уборка снега#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Снегоплавильные пункты
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