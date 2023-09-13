В Уфе установят снегоплавильные пункты

В Уфе уже возвели первый снегоплавильный пункт. Он располагается на улице Сагита Агиша. В Мэрии сообщили о том, что данный объект уже готов к работе в техническом режиме. В будущем рядом с ним будет установлено ещё одно подобное сооружение. Туда будут свозить снег из трёх районов города.