В Уфе установят снегоплавильные пункты

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По словам Ратмира Мавлиева, установка подобных сооружений поспособствует борьбе с проблемами по уборке снега на улицах города.
В Уфе уже возвели первый снегоплавильный пункт. Он располагается на улице Сагита Агиша. В Мэрии сообщили о том, что данный объект уже готов к работе в техническом режиме. В будущем рядом с ним будет установлено ещё одно подобное сооружение. Туда будут свозить снег из трёх районов города.
Глава администрации также заявил о том, что пункты по плавлению снега будут появляться в новых микрорайонах. В связи с этим Мавлиев поручил управлению архитектуры вписывать сооружения в планы по застройке новых территориальных зон.